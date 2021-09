Se billedserie Ulf Pilgaard i en af sine glansroller som Dronning Margrethe. Billedet stammer fra Cirkusrevyen 2021, som bliver Ulf Pilgaards sidste. Foto: Henrik Petit

Anmeldelse: Pilgaards åbenhed om sin seksualitet og lyster er befriende

I biografisk jeg-form fortæller Ulf Pilgaard i ny bog åbenhjertigt, ærligt og humoristisk om livets op- og nedture. Villabyernes anmelder giver fire stjerner

Villabyerne - 09. september 2021 kl. 08:53 Af Adam Grandjean, kulturanmelder på Villabyerne Kontakt redaktionen

"Hvorfor siger du hvis?," spørger vennen Rysse alias Claus Ryskjær den unge Ulf Pilgaard, da denne uden omtanke taler om "Hvis jeg dør".

Tanken om den uafvendelige død var simpelthen ikke et tema, slet ikke en mulighed for Ulf dengang. Nu er det anderledes. Andres død har dog især i de senere år været et overordentligt aktuelt tema i Ulf Pilgaards 81-årige liv.

Forældrene dør, hans broder dør, han mister sin elskede hustru gennem 50 års ægteskab, Gitte, sønnen Mikkel og barndomsvennen Ole Michelsen. Den just udkomne fortælling om livet ,'Hellere halvgammel end helt død', kredser bl.a. om disse personers tætte relation til jeg-fortælleren.

Bogen er skrevet i et let sorgmuntert, ukunstlet sprog opdelt i 10 kapitler med indledende kloge sentenser, dog ikke Pilgaards, og billeder fra familiealbummet og karrieren.

Præstesøn og klassens klovn Ulf Pilgaard, født 1940, er opvokset i et præstehjem, hvor bordbøn og kirkegang var en del af hverdagen. Ikke meget humor, fornemmer man. Aktiv i KFUM og FDF og Grundtvigs Højskole.

Først som 20-årig, efter gymnasiet, flytter han hjemmefra og begynder at læse teologi i København. Kollegielivet er intellektuelt inspirerende, men muligheden for at optræde på Studiescenen og senere i Collagegruppen lokker.

I skolen var Ulf klassens klovn, der kunne få folk til at grine, og dette særlige talent fører ham som 25-årig fra amatørscenen til Preben Kaas' ABC Teatret, hvor den usikre novice kommer i skrapt, råt-for-usødet selskab med stjernerne Jørgen Ryg, Kirsten Walther og Preben Kaas: "...jeg græd, når jeg kom hjem på kollegieværelset om aftenen, bange for, om jeg kunne stå distancen og begå mig."

Søgende, kejtet ung mand Som ung havde Ulf Pilgaard mange problemer.

Lang, mager og ranglet, som han var, jomfrunalsk, genert og søgende brugte han usikkerheden som en slags brændstof til at finde den rigtige vej.

Han finder den ved at skippe teologien og gå all-in på satiren og humoren, såvel på TV, i radioen og senere i Cirkusrevyen.

Et gennemgående tema i bogen er Pilgaards irritation over ikke at blive opfattet som en seriøs skuespiller. Han vil være andet end "ham fra Cirkusrevyen." Dog bliver han husket for rollen som kriminalkommissæren i 'Nattevagten', faderen i teateropførelsen af 'Festen', den alkoholiserede klummeskribent Jeffrey Bernard i 'Tømmermænd' og den unge præst i 'Giv Gud en chance om søndagen'. Men alligevel. Han insisterer på, at han ikke er komiker, men skuespiller med et komisk talent.

Når Cirkusrevyen er slut for ham i 2021, hvilket han glæder sig til, da fysikken driller, håber han, at der kommer nogle filmopgaver. Problemet er bare, sukker han, at unge instruktører i dag ikke bruger ældre skuespillere, måske lige bortset fra i 'Badehotellet'. Deres årelange erfaring går desværre tabt.

Erotik og lyst Noget overraskende helliger Pilgaard et helt afsnit emnet seksualitet og lyst. Efter tabet af sin elskede Gitte i 2016 har han mødt en ny kærlighed, der tydeligvis har sat fut i det gamle hus i Hellerup.

Ældres sexliv er som bekendt ret tabubelagt, og de unge kan slet ikke forestille sig, at deres forældre har sex. Pilgaards åbenhed om sin seksualitet og lyster er befriende og et modigt modangreb på fordommene og forestillingerne.

Døden Selvom Ulf Pilgaard ikke tror på lykken som en vedvarende følelse, virker han som et tydeligvis meget privat, men lykkeligt menneske, der ikke er bange for døden - kun frygter han en smertefuld afslutning.

Trods hjerteproblemer, KOL, en blodprop og "jeg får ondt i stængerne", har han bevaret optimismen og den altoverskyggende nysgerrighed.

Erindringsbogen er livsglad og smittende, i glimt lidt uvedkommende. Den stritter i mange retninger, og man kan godt blive i tvivl om, hvilken målgruppe den er tiltænkt.

Bogen 'Hellere halvgammel end helt død' udkom 26. august på Lindhardt & Ringhof.

