Anmeldelse: Overjordisk fransk kunst i underjordisk norsk arkitektur

"Cirka 2 minutter," svarer Kjetil Trædal Thorsen uden tøven. Han ved noget om lys og er totalt detailorienteret. Han er direktør, stifter og chef­arkitekt i det verdensberømte norske arkitektfirma Snøhetta, der har tegnet den nye tilbygning til Ordrupgaard - kaldet 'Himmelhaven'. Snøhetta har bl.a. skabt operaen i Oslo, Biblioteca Alexandrina i Egypten og museet ved Ground Zero i New York.

Fra Zara Hadids rå, lavasorte betonbygning fra 2005 bevæger den besøgende sig stejlt nedad mod dybet forbi to udstillingsrum til temporære udstillinger, for tiden Tal R, og videre nedad med dagslys fra ovenlysvinduet.

En af grundene til, at byggeriet blev forsinket var, ud over corona, at sikkerhedsdørene ikke kunne leveres til tiden. Her er tænkt på alt. Også trætte ben. Smukke læderbrikse giver mulighed for hvile, og overalt kan man nyde den svale temperatur. Ingen gennemtræk her.