Anmeldelse: Ordrupgaards nye udstilling bør blive et tilløbsstykke

Ordrupgaard viser en fremragende ophængning af en af Sveriges største malere, Anders Zorn, mener Villabyernes anmelder, der uddeler fem stjerner til udstillingen

Villabyerne - 06. oktober 2021 kl. 11:58 Af Adam Grandjean, Kontakt redaktionen

Han blev født i en kostald. Nej, det er ikke Jesus Christ Superstar, vi taler om, men den uægte søn af den tyske brygger Leonhard Zorn og den svenske tjenestepige Grudd Anna Andersdotter, der i sit virke som kunstner fik status som superstar internationalt.

Året er 1860. Stedet byen Utmeland i Mora i Dalarne. Selvom ægteskab ikke kom på tale, og Anders Zorn aldrig så sin fader, anerkendte denne dog faderskabet og gav sønnen lov til at bruge efternavnet. Efter faderens død i 1872 arvede Anders en pæn sum penge, der gjorde det muligt for den kunstnerisk begavede dreng som blot 15-årig at blive optaget på Kunstakademiet i Stockholm, først med et ønske om at blive billedhugger, men senere med interesse for akvarelmaleriet.

Udlængsel Anders Zorn forlover sig i 1881 i hemmelighed med sin kommende hustru Emma Lamm, hvilket for ham betyder en social opstigen. Han rejser rundt i Europa og ender i Paris, hvor han primært ernærer sig som portrætmaler, og på Salonen i Paris får Zorn for første gang international opmærksomhed.

Efter giftermålet med Emma i 1885 køber Zorn en grund nær Mora kirke, et sted der senere får stor betydning for ægteparrets liv i det svenske.

Fra akvarel til olie Udstillingen på Ordrupgaard er en semi-retrospektiv visning af ca. 50 værker fortrinsvis fra Mora-tiden, dvs. fra 1886, hvor Anders og Emma slår sig ned i området.

Året 1889 markerer Zorns store gennembrud som kunstner. Et par år før er Zorn i St. Ives i Cornwall, hvor han møder andre af tidens kunstnere, bl.a. John Singer Sargent, som bliver hans rival som portrætkunstner. Det er i Corn­wall, at Zorn for første gang begynder at male med olie.

Et fint og skrøbeligt værk på udstillingen har titlen 'Fiskare i Saint Ives', som udstilles på Salonen i Paris og bliver købt af den franske stat.

Anders og Emma bor otte år i Paris, hvor han bliver feteret og betitlet, måske primært pga. hans stigende interesse for nøgne badende kvinder i naturen.

Udstillingen på Ordrupgaard har helliget en hel sal til de badende nymfer, både på lærred og på fotografi (Zorn var en fremragende fotograf). Den besøgende har således mulighed for at styre udenom og gå videre til næste sal. Men, kære læser, snyd ikke dig selv for oplevelsen og se modellerne i et samtidsperspektiv som æstetiserede udtryk for Zorns erotiske længsler - selvom de jo også har solgt godt.

Zorn blev smittet med syfilis i en ung alder, så for ham har det måske været "nok se, men ikke røre." Emma har ikke haft det nemt. Hun var en klippe i Zorns liv og succes, men børn blev det ikke til.

Rejser til USA Et vigtigt aftryk i Zorns oeuvre er hans ikke færre end syv rejser til USA. Han besøger Chicago i 1893 og etablerer der et varmt, livsvarigt venskab med den velhavende og indflydelsesrige Isabella Stewart Gardner.

Gennem hende får han kontakt med overklassen, der jo traditionelt gerne vil portrætteres, men også med ikke færre end tre amerikanske præsidenter. Hans officielle portræt af præsident William Taft hænger den dag i dag i det Hvide Hus i Washington.

Hjemstavnen var vigtig Trods sit kosmopolitiske liv svigtede Zorn aldrig sin hjemstavn i Mora og Dalarne. Ifølge hans venner var Zorn mest ægte, når han var hjemme, og ægteparrets passion for egnen, købet af grunden i Mora allerede i 1886, opførelsen af Zorngården, som i dag er museum, og Zorns skildringer af folkelivet, dansen, høslættet og det simple landliv, er rigt repræsenteret på udstillingen.

Der vises desuden et fint udvalg af møbler og tekstiler fra kunstnerhjemmet, der efter Emmas død i 1942 blev skænket til den svenske stat samtidig med de ca. 40 gamle bygninger, som ægteparret købte og genopførte i området.

Grundfarverne dominerer I blandt andet de seneste malerier i udstillingen er malerens farvevalg ofte begrænset med komplementærfarverne rød og grøn i modellens dragt og med en grå mere diffus baggrund.

Heri adskiller Zorn sig fra den samtidige danske maler P.S. Krøyer. Et prægtigt eksempel er 'Selvportræt i rødt' fra 1915, malet fem år før Zorns tidlige død af en blodforgiftning. På billedet fremstår han stor og mægtig som en feteret levemand og livsnyder, der tydeligvis hviler i sig selv.

Visningen på Ordrupgaard er en nydelse, der hviler i sig selv og som tilmed bliver suppleret med et glimrende katalog. Tillykke - gid udstillingen må blive et tilløbsstykke.