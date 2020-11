Se billedserie Kunstneren Liné Ringtved Thordarson med sin skulptur 'The secret'.

Anmeldelse: Kunst og kirker spillede smukt sammen i Gentofte

Villabyernes anmelder lovpriser idéen med at bruge kirkerummene til kunst - og opfordrer til, at det gøres til en årligt tilbagevendende begivenhed. Fire stjerner får udstillingen

Villabyerne - 12. november 2020 kl. 09:14 Af Peter Madsen (tekst og foto), kulturanmelder på Villabyerne

Under fællestitlen 'Kunst i Kirker' var der i den forgangne weekend skabt en yderst spændende rundgang af udstillinger i Gentoftes kirker. Man kan næsten tale om, at Gentofte blev en slags kunstnerpalet 7. og 8. november.

Og kirkerummene fik lov til at spille/male med grundet deres akustiske lysindfald, som ligefrem dannede optisk klang omkring værkerne.

Grundet omfanget af steder har undertegnede valgt at bringe anmeldelse fra tre af kirkerne af hensyn til spaltepladsen. Det er blevet til Ordrup Kirke, Hellerup Kirke og Helleruplund Kirke. Jeg beklager over for de andre lige så velkvalificerede skønne steder.

Fortællinger i bronze I Ordrup Kirke udstillede skulptøren Helle Rask Crawford og maleren Merete Meier.

Helle Rask Crawford var som altid en fornøjelse at opleve. Hendes sans for drama indstøbt i forfinede mindre skulpturer med humor og styrke i ascendanten nærmest strålede ud i rummet og krævede, at beskueren tog sig tid til at aflæse dem på nærmere hold.

For der var megen fortælling også i overfladerne på bronzerne, hvor skulpturernes nerver og følelser sad og sendte deres smukke fortællinger ud i kirkerummet.

Skønne var for eksempel de to fuglebade, der stod foran indgangen og bød velkommen, næsten camouflerede som døbefonte. Og den lille skulptur 'Through the looking glass' brillerede med, at spejlbilledet opførte sig, som det nu havde lyst til. En hentydning til unge menneskers frihedstrang måske?

Den anden udstiller i kirken, maleren Merete Meier, havde en harmonisk ophængning, for det meste med kvindeskildringer. De er malet, så man fik fornemmelse af glasmosaik, alle gamle kirkers sjæl.

Det skyldtes til dels de opstregninger, der som net eller sarte blyindfatninger bevægede sig i fladen. De spraglede flader lyste da også op med deres farvespil og pastelagtige udstrålinger, som understøttede og spillede op til det rolige lys i Ordrup Kirke.

Charmerende kvindekroppe Helleruplund Kirke udstillede bronze-skulpturer af Liné Ringtved Thordarson. Man kan tale om klassiske grundformer, men med aner til for eksempel Giacometti.

Til forskel fra denne var der mere substans i kvindekroppenes former, som fandtes i mindre og større størrelser. Meget charmerende var de, og deres drejede positioner skabte selve fortællingen i hver enkelt figur for de mindstes vedkommende.

Man kunne forestille sig, at den store skulptur i midten af rummet, 'The Secret', ville gøre sig fornemt som værende permanent opstillet i kirkerummet. Netop der er mennesket jo i fokus.

John Normand havde begået nogle fine, nærmest surrealistiske værker, som med ivrig fortælling over billedfladen stillede spørgsmål ved selve oplevelsen: Hvad foregår der, hvad vil kunstneren egentlig? Vel de spørgsmål, som stilles ved al mere eller mindre provokerende kunst. Men stærkt poetiske var de.

Også Liz Berry bør nævnes for de gode og spørgsmålstillende dyremalerier. Men for undertegnede var specielt billedet med skoledrengen med rygsækken set bagfra meget poetisk fremstillet. Tyrebillederne pegede anklagende på de menneskelige beskuere og krævede fred. Intet mindre, som jeg opfattede det.

Søgende figurer I Hellerup Kirke stod skulptøren Michael Behrend Hansen stærkt med sine søgende figurer. Nogle søgte kærlighed, andre søgte forståelse for og deltagelse i de lidelser, vi mennesker påfører hinanden.

Det blev stærkt fremstillet i 'Længsel efter kærlighed' og 'Krigen og flugten', en mindre ydmyg skulptur med en meget stor, rørende fortælling.

Rie Brødsgaard stod for nogle feminine malerier, som med charme og let streg skabte sart stemning i det diffuse kirkelys. Kalkmaleri- og pastelagtigt dannede de en let og luftig stemning i det ellers alvorlige rum.

Prises skal den fantastiske idé bag disse udstillinger.

At brede kunsten ud på denne måde i vore smukke kirkerum, er en tanke, der bør bære længere end hertil. Man kunne forestille sig en årligt tilbagevendende begivenhed af samme slags. Dertil skal fire smukke Gentofte-stjerner drysses ud over paletten.

