Anmeldelse: Jazzkoncert blev en intim oplevelse

Fuldtonede fraser med swing i ascendanten i Gentofte Jazzklub

Villabyerne - 23. september 2020 kl. 14:36 Af Peter Madsen, kulturanmelder

Gentofte Jazzklub havde onsdag 16. september besøg af Sinne Eeg Group, som foruden sangerinden Sinne Eeg består af Jacob Christoffersen, piano, Lennart Ginman, bas og Morten Lund, trommer.

Gentofte Jazzklub havde fået den gode idé at dele koncerten op i to dele, idet kun fyrre gæster kunne få plads pr. gang grundet restriktionerne. Det gav til gengæld en intim oplevelse for dem, der fik plads, for der er efterhånden stor interesse for arrangementerne i klubben.

Sinne Eeg er uden tvivl en af de allerbedste sangerinder i landet, hvilket hun da også viste til fuldkommenhed. Klokkerent, delikat fraseret og yderst musikalsk fremførte hun teksterne, af hvilke flere var af egen produktion, som også noget af musikken var det.

Der er tale om klarhed i udtrykket, som var der tale om Nancy Wilson eller Ella Fitzgerald, og det siger ikke så lidt om Eegs formåen. Et stort og smidigt stemmespænd fra dybde til højde lagt sammen med yderst swingende fraseringer og glasklar stemme var en ren fornøjelse at lytte til.

Her har Danmark en international sanger med flere priser bag sig og fantastiske anmeldelser ligeså.

Sinne Eeg blev bakket op af Jacob Christoffersen på piano, som viste letløbende teknik med lækre indfald af storswingende art. Ofte med hænderne fulde af harmonik, som også salig Ole Nezer var kendt for.

Fuldtonede fraser med swing i ascendanten til sarte og delikate steder blev serveret med teknisk overskud og blink i øjet. Med et opmærksomt øre på sangerinden fulgte han hende forbilledligt til dørs. En meget fin pianist.

Bassen blev trakteret af Lennart Ginman, som er kendt fra trioen GinmanBlackmanDahl.

Stor smidighed og skønne basgange blev serveret med en selvfølge, som også Nhøp kunne det, og så vidt jeg kunne se, blev også den fingerteknik anvendt, som han benyttede.

Dybde og skønhed i klangen og fejende lette løb med yderst swingende udladninger lagde bund i gruppen, så både harmonier og soli havde noget at stå på. En virtuos bassist af de helt sjældne er der her tale om.

Morten Lund på trommer er et kapitel for sig. Jeg fik første gang øjnene op for hans store talent, da han for efterhånden mange år siden spillede med blandt andre Kasper Villaume på piano og Jesper Bodilsen på bas, og den finessefyldte og intelligente teknik glemmer man ikke.

Også her brillerede han med en teknisk kunnen med brillante indfald, som hele vejen støttede de solister, der var på, så det lød, som var fraserne aftalt på forhånd.

Fantastiske effekter og yderst delikate fraser blev serveret for publikum, som var der tale om sprød mokka-fragilité. En fornem musiker, som vi i Danmark kan være stolte af at have.

Alt i alt en fantastisk dejlig og yderst swingende koncert med noget af det bedste dansk jazz kan tilbyde for tiden.

Elegance, smidighed og stort overskud hos alle i gruppen var med til at sætte koncerten til højbords blandt de bedste oplevelser i Gentofte Jazzklubs regi.

For denne oplevelse skal alle 6 swingstjerner på bordet.