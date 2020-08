Anmeldelse: Intet kan slå syngepigerne ud - heller ikke corona

Man bliver i godt humør af at være i selskab med syngepigerne fra Bakkens Hvile, skriver vor anmelder, der kvitterer med seks stjerner for sæson nr. 143

Vi har ventet længe på, de kom. Men nu er de her, så kom afsted, for sæsonen er kort i år, den varer kun til 5. september. Bakkens syngepiger er som altid et besøg værd.