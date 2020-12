Gentofte-borger Jytte Sidelmann har skrevet 'Mors juleønske', som både er en fortælling om livet på gården og små julehistorier.

Anmeldelse: Hyggeligt historisk déja vu af en julebog

Lokal forfatter har skrevet små julehistorier, som er yderst velegnet til højtlæsning for børn. Villabyernes anmelder kvitterer med fem julestjerner

Villabyerne - 08. december 2020

Forfatteren og Gentofte-borgeren Jytte Sidelmann har begået en sød bog, 'Mors juleønske', om julen og optakten dertil med de sysler, der er i den tid.

Men også livet som sådan på gården ved Holstebro for Anna og tvillingesøsteren Paula samt Annas skoleproblemer bliver nænsomt behandlet af den tidligere mangeårige børnehaveklasseleder.

Bogen er velskrevet og yderst velegnet til højtlæsning for børn.

Vi får blandt andet hele paletten af skolekonflikter og mobberier rullet frem, men det er gjort med fin pædagogisk sans i de lidt barske passager, som mange forfattere ville vægre sig ved at beskrive for børn. En lærer nedgør og slår nogle af børnene for eksempel, hvilket Anna modigt gør oprør imod.

Virkelig beretning

Der er tale om en virkelig beretning fra forfatterens barndom, hvor hun stort set oplevede det, som Anna i bogen går igennem.

I bogen har Anna en tvillingesøster, som ikke eksisterede i virkeligheden, men grundet manglende veninder indtil hun mødte Esther, opfandt hun en veninde; 'tvillingesøsteren' Paula.

Livet dengang på en gård ved Holstebro rulles frem for læseren, og det giver et godt indblik i tidens stemninger, mangler, gøremål, liv og glæder. Anna henter for eksempel varer hos købmanden og betaler med æg fra gården. Hun er behjælpelig med de mange gøremål, som livet på landet er forbundet med, men får også tid til sine egne sysler sideløbende.

Anna oplever at blive mobbet i skolen, fordi hun i kirken kommer til at 'slippe en vind' grundet ondt i maven. Hændelsen bliver udbredt i skolen af tilstedeværende børn, og en ellers overset og også mobbet pige, Inger, får en slags oprejsning og bliver populær for en tid, da hun driller Anna ved at kalde hende prutte-Anna. Anna bliver derfor også slået med pinde, så hun får blå mærker, men hjemme siger hun, at hun løb ind i nogle buske. Sladre vil hun under ingen omstændigheder.

Prutte-Anna og luftgebis

Kaldenavnet får Anna lov til at bære og blive mobbet med, indtil hun bliver forsonet med Inger, som i øvrigt bærer kaldenavnet 'luftgebis' grundet fremstående tænder, hvilket også Anne har drillet hende med. Derfor siger Annas far, at hun fik løn som forskyldt ved drilleriet, da han opdager det.

Undervejs tæver Anna en dreng, netop fordi han driller hende med kaldenavnet, og det udløser respekt for Anna i skolen.

Inger har ellers ingen venner og går meget alene, så Anna går en dag hen til hende, og de aftaler, at de holder op med at drille hinanden.

Vi bringes ind i køkkenet på gården, hvor der bages og laves julemad. Der vaskes i grukedel, slagtes grise og gøres klar med alskens lækkerier, som der jo blev det dengang på landet. Indkøb af et juletræ, der går helt til loftet, sørger Anna for, at familien får. Det lille træ, som faren skaffede, var i Annas øjne ikke højt nok. Træet bliver betalt med Annas sparepenge, ligesom julegaverne til familien bliver det.

Historisk déja vu

Der er i det hele taget tale om et hyggeligt historisk déja vu, som det er værd at holde i live i en bog som denne.

Dette er blot nogle få af de små historier i historien, som fletter det hele sammen til en rigtig hyggelig og julet bog, som jeg tror, at mange familier vil få glæde af at læse højt for børnene. Den er hyggelig og venlig i sit udtryk og virker stærkt beroligende og meget julet hen imod slutningen af bogen i sin glade fortælleform.

En velskrevet og hyggelig bog, som kræver hele fem julestjerner på træet.