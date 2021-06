Se billedserie Fugle i bur er et gennemgående tema i Tal R-udstillingen. Foto: Peter Madsen

Send til din ven. X Artiklen: Anmeldelse: Genåbning fejres med ensomme fugle Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Anmeldelse: Genåbning fejres med ensomme fugle

Kunstmuseet Ordrupgaard har atter slået dørene op, selv om vi må vente med at nyde de nye tilbygninger til efter sommerferien. Udstilling med Tal R's melankolske værker skuffer ikke

Villabyerne - 28. juni 2021 kl. 12:11 Af Peter Madsen, kunstanmelder på Villabyerne Kontakt redaktionen

Ordrupgaard åbnede fredag den 25. juni for den første etape efter ombygning, tilbygning og restaurering. Det skete med en fernisering af kunstmaler Tal R's stort anlagte papirværker samt nogle meget store værker i olie.

Læs også: Efter tre år genåbner Ordrupgaard med dansk stjernekunstner

'Alene hjemme' er udstillingens titel, og det indtryk får man blandt andet af det gennemgående tema med 'alenefugle' i bur. Malet og tegnet med forskellig fortælling, men i alle værker med en melankolsk undertone, som netop henviser til det at være alene hjemme for kontaktsøgende fugle.

Malerierne i olie er malet med en ret så fed struktur, som næsten danner fornemmelse af murværk. De tørre kraftige murfarver giver indtryk af, at der er tale om tomme bygninger, hvilket understreger fornemmelsen af ensomhed i rum bygget for som nævnt en fugl i bur.

Piphans efterladt alene Ofte sidder fuglen med skråtstillet hoved og ser bebrejdende på beskueren. Ked af det er den naturligvis ofte over at være blevet efterladt alene uden selskab af nogen art.

Følelsen understreges af nogle tegninger og såmænd også olier med tomt udseende bygninger, igen malet med fed maling med bastant udstråling. Der er ikke meget liv her, hvilket understreger fuglens sindstilstand.

I den gamle tilbygning er en meget stor mængde tegninger på papir ophængt. Der er nærmest tale om tapetsering af væggene, idet værkerne hænger ret så tæt. Til gengæld får man indtryk af grafiske overflader, hvis virkning i det sort-hvide farvehold sammen med fuglene i bur danner en tomhed, der er til at føle på.

Flot ser det ud, når man ser ned langs væggene, der på den måde får liv trods det tomme og ensomme tema. En fin og fornyende måde at åbne det herlige museum på.

De skilte vande Når man ankommer til Ordrupgaard fra parkeringspladsen, bliver man ledt over en bro, som befinder sig imellem to store bølgelignende elementer, der leder en hen mod indgangen. Fornemmelsen af, at vandene her er skilt og danner passage, er påfaldende, og som i bibelhistorisk tid ledes man da også hen til noget nyt mod de forskellige udstillinger, der fremover løber af stablen på museet.

Anlægget viser sig at være taget på de nye underjordiske tilbygninger, som åbner i august. Dog er et par rum allerede i brug for de store malerier af Tal R, og adgangen hertil nås for enden af gangen, der fører til den gamle tilbygning. Trapper og elevator derned er bygget her.

Den gamle hovedbygning er nænsomt restaureret med tanke på den tidligere udstråling, og det er gjort med smag, så de fornemme værker kan omfavnes af den atmosfære, der er tiltænkt dem fra starten.

På vej mod denne udstillingsafdeling er indrettet et tegne-/malerum for børn, hvor de små kunstnere kan udfolde sig med talentet. En smuk tanke, som måske kan skabe interesse blandt poderne.

På banen igen Det skal blive interessant at se hvad næste ombæring bringer af nye tiltag i august, hvor resten af Ordrupgaard åbner. Efter mere end tre års nedlukning er det en god fornemmelse at have det fine museum på banen igen.

Det har længe været en savnet del af Gentofte, må man sige. Men til gengæld har kunstelskere rundt i verden haft glæde af den meget fine samling af mestre fra omkring år 1900, impressionisme og ekspressionisme par excellence.

Alt dette må samlet belønnes med seks stjerner på Gentoftes kunsthimmel.

relaterede artikler

Åbner i foråret: Ordrupgaard kan se lyset for enden af Himmelhaven 08. november 2020 kl. 10:31