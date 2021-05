Se billedserie 'Dronning Louises Bro og Sortedamssøen' af Alexei Svetlov.

Anmeldelse: Er man til surrealistisk kunst, bør man lægge vejen forbi her

Hos Galerie Knud Grothe udfolder sig for tiden en morsom, grotesk og seriøs kunst af Alexei Svetlov. Og det på flotteste vis, mener vor anmelder, der kvitterer med seks funklende stjerner

Villabyerne - 20. maj 2021 kl. 09:23 Af Peter Madsen Kontakt redaktionen

Den russiskfødte kunstner Alexei Svetlov er en ganske særlig og begavet kunstner, som tør kaste sig ud i postulater som, at pavillonen på Trianglen da hænger oppe i luften, eller at en sporvogn da kører imellem husene i 4. sals højde.

Er man til surrealistiske malerier, er her chancen for at opleve det både morsomme, groteske og seriøse på samme tid, for det er selve surrealismens egentlige skikkelse og sjæl så at sige, og det er, hvad Svetlov arbejder med.

Det kommer blandt andet til udtryk i maleriet 'Ensom sporvogn', der som omtalt netop er på vej på 4. sal imellem to husblokke. Billedet brillerer ved at udtrykke en tilbageholdt smuk og stille ensomhed, en fornemmelse de fleste kender til, men den er her fremstillet af noget så tørt som en sporvogn og de stille omgivelser. At det kan lade sig gøre.

Glad for sporvogne Svetlov er i det hele taget glad for sporvogne, som figurerer i flere af hans billeder, og det skyldes måske den nostalgi, der ligger latent i de skramlende transportkasser fra den københavnske fortid.

Romantisk er den følelse, som kommer frem ved synet af de "gule langsomheder", der jo nu er henvist til egyptiske gader og strøg, men som for længe siden var en væsentlig del af det københavnske bybillede.

Et andet yndet motiv for kunstneren er pavillonen på Trianglen. Den bliver placeret de mest finurlige steder i Svetlovs univers. Højt oppe i luften eller ude i vand af forskellig art. Også den måde at bygge et billede op på, danner i den surrealistiske verden nostalgiske fornemmelser af noget, der var engang og som nu nærmest føles som værende på museum.

Toppen af tårnet Netop Trianglens pavillon fremstilles, som var den placeret på toppen af tårnet i Berlin i billedet 'Dronning Louises bro og Sortedamssøen'. Blot er pavillonen her placeret på en høj pæl midt i søen med byens detaljerede bygninger som baggrund. Et af de absolut smukkeste malerier på udstillingen både hvad farvehold, udstråling og komposition angår. Her er tale om virtuositet simpelthen, en håndværksmæssig kunnen, som kun få besidder.

I et smukt og rent billede, 'Søpavillonen', her med adgang via middelalderlig vindebro, nærmest svæver bygningen over den sø, pavillonen naturligvis her er placeret i. Endnu et mesterværk på denne udstilling.

Vand går igen Af de mindre malerier skal nævnes 'Nyhavn 17', et yderst vellykket billede, hvor bygningen er sat på pæle i en gylden sø. Vand er et gennemgående tema i mange af billederne. Et meget smukt billede, igen med mindelser om noget, der var engang.

Nævnes skal også 'Marmorkirken in silence'. Interessant er det, at kunstneren foran kirken har fyldt pladsen op med tomme borde og stole, hvilket giver mindelser om Markuspladsen i Venedig, måske en stille henvisning til coronasituationen, som terroriserer verden for tiden. Et indbygget håb synes at udstråle fra den smukt malede kirke i baggrunden.

Noget af et unikum Jeg finder ikke en "nitte" i udstillingen, hvis værker er af høj kvalitet hele vejen igennem. Det forekommer mig, at Svetlov har noget sydlandsk inde over af og til, idet Venedig og det vandholdige område flyttes til København for en stund som grundlag for de sjovt placerede københavnerhuse og vandsporvogne. En fornemmelse blot.

I det hele taget er Alexei Svetlov noget af et unikum i den danske kunstverden. Hans billeder er nemt genkendelige og sat sammen med en stærk fornemmelse for det at bygge et maleri op med de "klodser", som man kan kalde modulerne i billederne, har vi her en fornem og stærkt fortællende kunstner med værker af høj kvalitet på alle måder.

Der skal drysses alle seks stjerner ned over Svetlov for den fine oplevelse.