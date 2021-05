Anmeldelse: Endelig kunne grinet atter slippes løs

Det var en befrielse, at Cirkusrevyen igen kunne løbe af stablen. Efter alle restriktionerne og et tabt revyår var det en fest i sig selv, mener vor anmelder, der giver revyen fuldt hus på stjernerne

Som altid har Cirkusrevyen noget at byde på, og det skyldes naturligvis de velskrevne numre og de fantastiske skuespillere, som med største lethed og elegance serverer de forskellige numre i et smidigt forløb revyen igennem.

Merete Mærkedahl er et nyt indslag i Cirkusrevyen, og hvilken præstation! Vi fik Mette Frederiksen serveret i en nærmest fuldkommen kopi i nummeret 'Et stykke med makrel', hvor nærmest alt kan ordnes med makrelmadder.

Naturligvis var corona oppe at vende et par gange, blandt andet med en karikatur af Søren Brostrøm fremført af Henrik Lykkegaard i 'Søren' samt 'En dag i testcentret', hvor en vatpind på en halv meter var rekvisit. Også 'I disse tider´ berørte situationen. Men godt, at revyen ikke flød over med omtale af denne triste situation.