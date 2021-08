Se billedserie Paul Gauguins 'De blå stammer' eller 'Din tur vil komme, min skønne', 1888. Foto: Anders Sune Berg

Anmeldelse: En glimrende guide til en enestående samling

Museumsdirektør har skrevet en både informativ og smukt illustreret bog om Ordrupgaards samling af franske im- og ekspressionister, vurderer vor anmelder

Villabyerne - 17. august 2021 kl. 16:35 Af Peter Madsen, kunstanmelder på Villabyerne

Ordrupgaards direktør, Anne-Birgitte Fonsmark, har skrevet en ny bog i forbindelse med indvielsen af den nye tilbygning, Himmelhaven, skabt til at rumme Ordrupgaards franske samling af im- og ekspressionisme.

Den er flyttet fra den gamle hovedbygning til de nye lokaliteter, som lige er åbnet, skabt af den norske tegnestue Snøhetta.

Forfatteren gennemgår i bogens begyndelse opbygningen af og historien bag samlingen helt fra begyndelsen, inklusiv de danske malere, som Ordrupgaards stifter, Wilhelm Hansen, indledte samlingen med. Her var der tale om kunstnere omkring 'Den frie udstilling' samt de fynske 'bondemalerne' for det meste.

Men ellers handler bogen om de franske malerier fra de store mestre fra midten af 1800-tallet og frem, nu installeret i den nye tilbygning.

Interessant er det, fortæller Fonsmark i bogen, at det var de impressionistiske kunstneres skitser, der gav dem inspiration til at male og udstille deres udtryksfulde billeder, som blev en af de største revolutionerende fornyelser i kunsthistorien.

I stedet for at forsøge at lave nøjagtigt detaljerede malerier, gik man antydningens vej, som også skitser gør det. Man skulle ligefrem kunne mærke penselstrøgene, farverne og kunstnerens håndførte medleven i processen, selve det at skabe levende kunst.

Rejser til Paris Samlingen opbygges fra begyndelsen i forskellige lejligheder i København, fortælles det, som nævnt hovedsageligt med danske kunstnere i starten.

Men efterhånden vil stifteren Wilhelm Hansen mere gå fornyelsens vej, hvorfor de begynder at interessere sig for Frankrig. Her er der nemlig gang i det nævnte brud på traditionerne, så det forslår.

Wilhelm Hansen rejser til Paris for at opkøbe malerier af disse kunstnere for at forny og udvide sin samling med impressionistiske malere.

Under opholdet skriver han flere breve til hustruen og fortæller om sine køb og opdagelser. Man kan derfor i dag følge hans opdagelse af den franske modernisme igennem disse breve og den begejstring, de udstråler.

For os er det i dag ret så klart, når navne som Renoir, Cézanne, Matisse, Morisot, Gauguin, Pissarro, Degas, Rousseau, Sisley, Manet og Monet med flere nævnes. Listen med de skønne kunstnere er lang.

Men sådan var det ikke i 1870'erne, hvor impressionister for første gang udstillede. Ikke i salonen for den etablerede kunsts højborg, som afviste malerierne, men i et tidligere galleri. Det var for øvrigt her en anmelder i et smædeskrift om udstillerne nedsættende kaldte malerne 'impressionister'. Det tog man med oprejst pande op som navn på den nye 'isme'.

I bogen beskriver Fonsmark, hvorledes de forskellige kunstnere tager inspiration fra hinanden. For eksempel viser det sig, at Gauguin har et godt øje for Delacroixs dramatiske billeder, hvilket også ses ret så tydeligt, når man ved det. De tætte, kraftige farver og opfyldte motiver viser det ret så tydeligt.

Banebrydende ændring Overgangen fra romantikken til impressionismen via Rousseau og Manet omtales og uddybes fint i bogen, ligesom også andre stilskift gør det, men det er nok her, der er tale om den mest banebrydende ændring. Velsagtens i hele kunsthistorien.

Kunstnerne ville gøre op med akademismen og dennes landskabsmalerier med deres nyskabte umiddelbarhed i tolkningen af naturen, og det skabte grobund for den senere impressionisme, fortælles det i bogen.

Forfatteren går kronologisk til værks med både samlingens opståen og videreførelse samt med kunstens udvikling fra midten af 1800-tallet til begyndelsen af 1900-tallet. Det hele underbygges af ret så mange fotos af de skønne værker fra Ordrupgaards samling, og igennem hele forfatterens indledning henvises der til disse plancher for at underbygge hendes pointer.

Hvert enkelt foto følges også op af beskrivende tekst, og de fleste billeder er helsides plancher. Meget smukke er de.

Den kvadratiske bog er en fornøjelse at læse og se på malerier i. En glimrende guide til samlingen i den nye bygning og til stedets historiske baggrund. Den underbygger fuldt ud emnet, det drejer sig om, og det skal den have fem stjerner for - med pil op.