Anmeldelse: Due har styr på sine farver og former

Et stort maleri på lærred, 'Siddende kvinde med blomster', er et fint eksempel herpå. Matisses blomsterverden har kunstneren taget i hånden og frembragt et stemningsfyldt maleri med blomsterranke og buketter, som så at sige indrammer den siddende kvinde, som var der tale om sart parfume.