Se billedserie Claus Handgaard har malet sin familie, mens de spiser.

Send til din ven. X Artiklen: Anmeldelse: Det seneste måltid hænger på væggene Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Anmeldelse: Det seneste måltid hænger på væggene

Akvareller med spisende børn præsenterer sig poetisk blandt store grafiske billeder, skriver vor anmelder, der har været forbi Strandlund til en firestjernet oplevelse

Villabyerne - 27. august 2020 kl. 09:12 Af Peter Madsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et ret så markant og forpligtende tema tonede frem på Strandlund i Charlottenlund ved ferniseringen fredag den 21. august. 'Last Supper' kalder kunstneren Claus Handgaard udstillingen, hvor temaet drejes kalejdoskopisk efter nutidig måle- og malestok.

Der er med andre ord ikke tale om Leonardo-fokuserede nadverbilleder, selvom de aflange formater i fire store kultegninger antyder det, men om det måltid, man lige har indtaget eller indtager.

Ved forskellige teknikker har kunstneren for eksempel fotograferet sine børn, mens de sidder og spiser, og det har blandt andet udmøntet sig i, at det tegnede billede heraf får bevægelse indlagt som effekt i billedets opbygning, så bevægelsen er til at få øje på.

Et glas løftes for eksempel, og forløbet fra bord til mund tegnes eller males på billedfladen.

Claus Handgaard kan sit håndværk til fingerspidserne. For eksempel er de Hopper-agtige nævnte aflange kultegninger fyldt med lys og luft, og perspektiverne med et stort glas i forgrunden danner dybde og lethed i udtrykket på den Hopper-agtige buede bordflade.

Nævnte glas rejser i øvrigt igennem alle fire billeder fra fyldt til halvtomt, så vi også ad den vej konfronteres med bevægelse og forløb.

Et par små akvareller med kunstnerens spisende børn præsenterer sig poetisk blandt de større 'grafiske' billeder og danner ligesom modvægt til disse. En tæt farveholdning giver malerierne ro og bakker op om selve situationen omkring det at spise.

Fokus på liv og død Et meget interessant tiltag med at fotografere en køkkenvask med de skræller, kaffe m.m., der nu måtte være i, kompletterer udstillingens tema som et punktum. Det er morsomt gjort og viser kunstnerens idérigdom og spektrum omkring det at skabe en temaudstilling.

Men det får også tankerne hen på den oprindelige 'Sidste Nadver' og sætter fokus på liv og død så at sige. Alfa og Omega. Produkt og affald.

Der er trods et sparsomt udbud af billeder tale om en professionel og velafbalanceret ophængning, som det absolut er værd at se. Det ser ud til, at kunstneren har ret så let ved at skabe, og den lethed udstråler billederne tydeligt.

Et godt håndværk vil altid vise sig for beskueren, og når det som her bakkes op af en god, hverdagsagtig, men også historisk fortælling, dannes på den måde også et forløb og en spændvidde, som er spændende og som Claus Handgaard så fornemt behandler.

Fire stjerner Strandlund skal have ros for deres ihærdighed med at få disse udstillinger op at stå. Det er altid spændende at se, hvad der sker på den front, hvor mange på stedet boende kunstnere igennem flere år har ført deres pensler.

Nærværende udstilling fortjener trods ret få billeder fire stjerner med et stjerneskud opad for idé og fremstilling.

Udstillingen vises september måned med.