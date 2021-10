Se billedserie Trio con Brio Copenhagen åbnede sæsonen hos Helleruplund Kammermusikforening - ganske som traditionen byder. Foto: Hans Ovesen

Anmeldelse: Bravissimo, Trio con Brio Copenhagen

Villabyernes anmelder var begejstret for gensynet med Trio con Brio Copenhagen, der som traditionen byder, åbnede sæsonen for Helleruplund Kammermusikforening. Koncerten får seks stjerner

Villabyerne - 07. oktober 2021 kl. 16:15 Af Hans Ovesen, kulturanmelder på Villabyerne Kontakt redaktionen

Med den ældre Haydn går man ikke galt i byen. Og slet ikke, når musikken spilles af så brillante musikere som Trio con Brio Copenhagen. Som det efterhånden er blevet tradition, indledte trekløveret Soo-Jin Hong på violin, storesøster Soo-Kyung Hong på cello og Jens Elvekjær på flygel Hellerup Kammermusikforenings sæson 2021/22.

Efter at den trælse coronatid ser ud til at være overstået og restriktionerne ophævet, var Helleruplund Kirke fyldt til bristepunktet med et entusiastisk publikum.

Haydns Klavertrio i C-dur er skrevet, da komponisten var i tresserne og muligvis under hans sidste af de to succesrige og produktive ophold i London. Alderen plagede øjensynligt ikke Papa Haydn, som hans lærling og ven Mozart kaldte ham, for klavertrioen er komponeret med et vildt fængende overskud og blev formidlet forrygende af aftenens tre musikere.

En jublende indledende allegro med kortvarige mørke kontraster efterfulgt af andensatsens enkle melodiske tema, hvis lyriske karakter på samme måde sættes i relief af pludselige dramatiske udbrud.

Robert Schumann brød sig ikke om Haydns musik og betegnede den som populære døgnfluer. Men han havde ikke ret. Hos Haydn er der altid noget på spil, og musikken er drevet frem af en medrivende energi. Klavertrioens sidste sats er en presto - hurtigt tempo - med et underfundigt og dramatisk tema i en vekslen mellem de tre instrumenter. En illustration af instrumenternes individuelle karaktertræk og kvaliteter og samtidig af hvor smukt, dygtige musikere kan få dem til at klinge sammen.

Efter Haydn havde Trio con Brio valgt en klavertrio af den relativt ukendte Anton Arenskij, en russisk komponist, elev af Rimsky-Korsakov og professor ved konservatoriet i Moskva. Som efterfølger til Haydns transparente wienerklassik var dette højromantiske værk noget af en overraskelse. Arenskijs Klavertrio i d-mol blev af Trio con Brio fremført helt i værkets ånd med en plasticitet og dramatisk spændstighed i både dynamik og intervalbevægelser.

Andensatsens Scherzo er relativt ligefrem, mens de tre øvrige satser er voldsomt følelsesfulde med et enerverende tema, der varieres igen og igen i første sats, og i hurtige og langsomme udgaver dukker op igen i finalen. Min ledsagerske var begejstret for værket. For mit vedkommende forekommer dets store følelser mig noget lærebogsagtige. For ikke at sige postulerede.

Schubert på scenen Det hele klarede dog gevaldigt op efter pausen, da Schubert kom på scenen. Hans Klavertrio i Es-dur er et kæmpeværk. En kraftpræstation af komponisten og et værk, der kræver det næsten umulige af musikerne. Men som næsten altid hos Schubert kan anstrengelserne ikke mærkes. Det er lysten og nysgerrigheden, kreativiteten og spontaniteten, der driver værket. Og det samme gælder Trio con Brios tre musikere. Det er som om deres instrumenter er deres kød og blod og musikken deres åndedrag. Selv de vanskeligste passager bliver fremført med en betagende lethed og naturlighed.

Klavertrioens første sats er et orgie i temaer og modulationer, der fører ubesværet fra den ene toneart til den anden og undertiden løftet af hvirvlende, brusende tonekaskader i virtuos udførelse af Elvekjær.

Anden sats er dybt sørgmodig og bryder i nogle passager ud i rasende crescendi for derefter igen at overgive sig til melankolien. Begyndelsen på tredje sat er formet som en kanon, hvor det forskudte tema spilles fra instrument til instrument og hist og her som inciterende pizzicato i strygerne.

Den afsluttende tredjesats er i en næsten "improviseret" rondoform med tilbagevendende melodier og forløber ligesom første sats mod overrumplende hel- og halvslutninger, hvorefter Schubert tilsyneladende får et nyt indfald og efter en dyb vejrtrækning drilagtigt fortsætter musikken som om intet var hændt. Det er mesterligt og af musikerne mesterligt udført.

Fuldt fortjent kunne de tre musikere trække sig tilbage efter stående applaus. En ny sæson var sat i gang med bravour.