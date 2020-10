Anmeldelse: Bornholm hvisker med afdæmpet palet på Øregaard Museum

Ud over oliebilleder vises også fine tegninger. Hans kritikere syntes, hans billeder var "for lidt", hvortil Claus Johansen replicerede: "Der er jo ikke mere". Tak til Bornholms Kunstmuseum og Øregaard Museum for at vise os alt det "lidt".