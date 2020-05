Se billedserie 'En der er forelsket i mand med skæg', maleri af Birgit Neja Jensen.

Anmeldelse: Ærlig kunst fra det rene hjerte

Villabyernes anmelder blev glad af at overvære ny særudstilling af voksne udviklingshæmmedes umiddelbare og ikke-fortænkte værker

23. maj 2020 Af Peter Madsen

Kunstskolen for voksne udviklingshæmmede er igen på besøg i Galerie Knud Grothe på Jægersborg Allé, hvor de udstiller deres livsbekræftende kunst, så galleriet nærmest spræller af nerve og glæde.

Her har vi begrebet kunst, når den er mest oprindelig i sin opståen, hvilket var stærkt efterstræbt af de helt store som Picasso og Cobra for eksempel. Kunsten, der fremstår på de fine vægge i galleriet, fortæller om hvordan og på hvilke betingelser, det uspolerede skabes. Her er der ikke tale om fortænkthed og konstruerede værker, men om billeder skabt direkte fra hjertet.

Vi ved, at de helt store malere i 1900-tallet forsøgte at tilegne sig dette umiddelbare barnlige univers ved at male, som børn ville gøre det. Mange lykkedes det for grundet skoling i at se, hvornår et billede virker, men den oprindelige umiddelbarhed og direkte tilgang til at male, hvad følelserne fortæller, er sjælden.

Derfor er det skønt at komme helt tæt på denne virkelige verden, hvor kunst blot er en selvfølge og derfor naturlig at skabe. Det ser netop ud til, at Picasso har været oppe som tema på kunstskolen, idet flere af kunstnerne har ham som inspiration. Interessant, at det også går den vej, og tydeligt er det, at de svinger godt sammen.

Skarpe figurer Det fremstilles for eksempel robust og stilsikkert af Steffen de la Motte Maahr, der med sikker og præcis opstregning præciserer sine figurer og stiller dem skarpt op på fladen. Gode sunde farver med klang­appel lader forstå, at dette er alvor og stærkt villet.

Emilie Cambon er som sædvanlig stilsikker i flere lag. Hendes 'Damen i den blå baggrund' er et stærkt kubistisk maleri med intens fortælling i damens eftertænksomme blik og de blå, kantede nuancer, det hele er sat op i. Af lignende følsom art er 'Den brune dame der sidder ned'.

Det er, hvad jeg vil kalde fin kammerkunst med yderst intens fortælling. Også hendes Picasso-parafraser bør nævnes, for de er ganske enkelt smukke.

For Lars Bo Nødvig er det de facadevendte portrætter, det drejer sig om. De herlige mennesker udstråler glæde over for publikum og indbyder på stille vis til nærmere kontakt. De pastelagtige farver skaber tryghed ved mødet, så man føler sig i godt selskab.

Også Mogens Petersen er inde over Picasso med et fint og stærkt værk. I det hele taget er hans streger kraftfulde, og i portrætmalerierne giver det personerne stærke udtryk og indhold.

Thomas Larsen fremstiller personer i en lidt lodden streg, som gør figurerne levende og nærværende. Ret så følsomme er disse værker.

'Kunstskolen på skovtur' har Birgit Neja Jensen malet en fortælling af, og dette billede fortæller om et venskab, hvor man stiller op med hinanden i hænderne, glade for den kunst, de i fællesskab danner i kunstskolens regi. Et dejligt livsbekræftende værk.

Også maleriet 'En der er forelsket i mand med skæg' har fine kvaliteter i den Picasso-lignende opsætning.

Christian Carlsens københavnerbilleder har en sjælden dybde, og specielt 'Nyboder' er med de smukke farver og huse, der giver følelse af at stå på stedet videre til beskueren, et smukt maleri.

Ret så helstøbt er det, men også andre som 'Væksthuset i Botanisk Have' kommer højt på listen, ligesom 'Frederiksholms Kanal' gør det.

Sjove tegninger og søde flasker i papmaché og enkle farver står Alexander Sandelstein for. Man kan kun holde af dem.

Tegnekunst af stor kvalitet En skøn tegner er Christine Jensen med sit billede 'Gider jeg spise den dér?' Et herligt kropsligt og ansigtsmæssigt udtryk og en skøn attitude med fin, tilbageholdt humor.

Det med tegnekunst af stor kvalitet går igen i de øvrige kunstneres værker. Desværre er pladsen ikke til at gennemgå alle, men nævnes skal de. Stine Kailow med høj tegnemæssig kvalitet, Camilla Kinthof, Henrik Ravn, Per Eriksson, Lukas Wagner og Marianne Ibsen.

Alle skal de have ros for deres livsbekræftende værker, alle med skønt kunstnerisk indhold af fin kvalitet. Fire funklende stjerner for denne oplevelse. Udstillingen vises frem til den 31. maj.