Mandag eftermiddag stod det klart, at anklager Carina Erdogan mener, at den drabsdømte 16-årige bør idømmes en fængselsstraf på otte år. Forsvareren plæderede for det halve.

Anklager vil sætte 16-årig drabsmand bag tremmer i otte år

Den 16-åriges forsvarsadvokat Mads Kramme mente derimod, at en række formildende omstændigheder bør give mulighed for at idømme hans klient en straf på bare det halve, nemlig fire års fængsel.

Det skal koste en 16-årig dreng fra Virum otte år i fængsel, at han i april sidste år stak og dræbte en 18-årig mand ved et aftalt masseslagsmål ved skaterbanen i Gentofte.

Risikerer udvisning

To af de unge mænd, der bor i Gentofte og blev dømt for medvirken til grov vold, risikerer desuden udvisning fra Danmark. De er kommet hertil fra Syrien for under fem år siden, men har ikke tilknytning dertil ifølge deres forsvarsadvokater.