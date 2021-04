Onsdag 5. maj falder der dom ved Retten i Lyngby i sagen mod travmanden. Arkivfoto

Anklager går efter 6,5 års fængsel til travmand

Onsdag var der procedure i sagen mod den 56-årige mand fra Charlottenlund, der bl.a. er tiltalt for voldtægt og voldtægtsforsøg. Anklager kræver 6,5 års fængsel, mens forsvarer ønsker fuld frifindelse

29. april 2021

Fuld frikendelse eller 6,5 års fængsel. Så stor forskel er der på forsvarer og anklagers ønske til domfældelse over den 56-årige travmand fra Charlottenlund, som er tiltalt for voldtægt, voldtægtsforsøg, seksuelle overgreb og vold.

"Hun havde et godt forhold til den tiltalte inden det seksuelle begyndte. Han var som en far for hende, sagde hendes mor."

Sådan indledte anklager Carina Erdogan sin procedure onsdag 28. april ved Retten i Lyngby.

Hun understregede, at pigen virkede troværdig i de to videoafhøringer, hvor hun ikke ændrede forklaring i hændelsesforløbet. At overgrebene udviklede sig fra berøring til kys til finger op i skeden, for til sidst at kulminere på en tur til Paris med to forsøg på samleje.

"Intet tyder på overdrivelse eller overdramatisering. Det, retten skal hæfte sig ved, er, at det først er, når der kommer ro i hendes hoved, at hun kan forholde sig til, hvad der er sket. Det er typisk adfærd for en person med den diagnose. Både kontaktperson og moren fortæller, at pigen ændrer adfærd i efteråret 2019 og vil hentes tidligere og oftere af moren," sagde anklageren, som påpegede, at tiltalte havde skiftet forklaring undervejs i forhold til Paris-turen.

"Først har han ikke booket det hjemmefra, så har han. Vi ved, at der er booket et værelse hjemmefra, og det er ikke et med køjeseng, som tiltalte påstod, men et værelse med 'speciel request' på en dobbeltseng. Det var ikke hans egen forklaring, men kom frem, da sagens beviser blev fremlagt," sagde Carina Erdogan.

Udnyttet pigens tilstand Anklageren argumenterede i sin procedure, at travmanden havde udnyttet pigens tilstand og situation til seksuelle overgreb.

"Hun har ingen evne til at sige fra i forhold til sin diagnose, og hendes unge alder og det tillids- og afhængighedsforhold, som var imellem dem, skal også tages i betragtning," sagde anklageren, som understregede, at pigens alder skal vurderes 2-3 år yngre ifølge speciallæger.

Carina Erdogan mente, at den 56-årige mand skal kendes skyldig i alle anklagepunkter og ikke idømmes under seks år og seks måneders fængsel.

"Det er overvejende sket i tiltaltes stalde og i beskæftigelse med hestene, hvor de unge piger enten har været i beskæftigelse eller praktik, at overgrebene og krænkelserne er sket," sagde Carina Erdogan, som derfor også vil have travmanden frakendt retten til at beskæftige sig med børn og unge under 18 år i sit erhverv eller fritidsbeskæftigelse.

Kan umuligt være sket "Juridisk set er der ikke fugls føde på denne sag," startede forsvarsadvokat Christian Kirk Zøllner sin procedure og fastholdt sin klients uskyld i samtlige anklagepunkter.

Ifølge travmandens advokat har anklagemyndigheden ikke kunnet løfte bevisbyrden.

"Der er ikke et eneste vidne, som har set overgrebene," sagde Christian Kirk Zøllner.

Under sin procedure sammenførte han den psykisk sårbare piges kalender med travmandens og konkluderede, at de 70 gange, den 56-årige mand skulle have forgrebet sig på hende inde i hesteboksene med tungekys og en finger op i skeden, ikke har været muligt.

"Det er en grov beskyldning. Er det noget, som hun har fundet på? Ja, det er det," slog han fast i retten.

Forsvareren undrede sig over, at hvis hun var blevet forsøgt voldtaget i Paris, hvorfor så tage med til en julefrokost hjemme hos travmanden samt lægge et billede op på Facebook nytårsaften, hvor hun takkede den 56-årige travmand for hjælp til at få ponylicens.

"(Pigens navn, red.) er ikke blevet krænket 70 gange. Det kan umuligt være foregået. (Pigens navn, red.) er ikke forsøgt voldtaget. Bevisbyrden skal løftes ud over enhver rimelig tvivl. Derfor skal min klient frifindes," sagde Christian Kirk Zøllner.

Tvivlen til gode Forsvarsadvokaten savnede også beviser for de tre voldtægter, som travmanden er tiltalt for at have begået for ti år siden mod en på det tidspunkt 17-årig pige.

"Hvad er den pæl, som min klient skal spiddes med? En voldtægt på et udefinerbart tidspunkt i en periode, hvor de havde sex, et sugardatingforhold ifølge den forurettede pige selv, et forhold uden trusler og brug af vold. Der er risiko her for, at den tiltalte bliver dømt for noget, som han ikke har gjort. Og enhver rimelig tvivl skal komme den tiltalte til gode," understregede Christian Kirk Zøllner flere gange i sin procedure.

I sagen om hustruvold understregede forsvarsadvokaten, at den påståede forurettede ikke har ønsket at udtale sig. To vidner har forklaret, at et blåt øje var et uheld med en dør, og ingen lægelige oplysninger har støttet op om voldsakten.

"Det eneste, vi har, er en sms-korrespondance mellem parterne. Men vi kan ikke sidde med ét bevis og dømme på baggrund af det. Det samme gør sig gældende med dna-beviser," sagde Christian Kirk Zøllner, inden han kom frem til sin strafudmåling.

"Maksimalt halvandet års betinget fængsel med mulighed for samfundstjeneste. Og her skal så tages stilling til, at han allerede har siddet varetægtsfængslet i 13 måneder. Men der kommer vi ikke til, for der skal ske frifindelse i samtlige forhold," lød de sidste ord fra forsvarsadvokaten.

Onsdag 5. maj falder der dom ved Retten i Lyngby.

Sagen kort I april 2020 bliver en 55-årig mand fra Charlottenlund sigtet og varetægtsfængslet for grove seksuelle forbrydelser mod flere kvinder. Han har siddet varetægtsfængslet lige siden.

Manden har tilknytning til Charlottenlund Travbane, hvor flere af de seksuelle forbrydelser angiveligt er begået.

I perioden fra 1. juli 2019 til 20. december 2019 er han tiltalt for at have udnyttet en dengang 17-årig psykisk sårbar pige, som han var mentor og træner for. På næsten daglig basis har han ifølge anklageskriftet befølt pigens bryster, baller og kønsdele og har angiveligt mindst 70 gange stukket en finger op i pigen og tungekysset hende. Han er også tiltalt for to voldtægtsforsøg mod samme pige, der begge fandt sted under et ophold på et parisisk hotel.

Manden er også tiltalt for tre voldtægter mod en 17-årig pige tilbage i 2008.

Travmanden er også tiltalt for at have slået, rusket eller skubbet til sin kone, så hun pådrog sig skader på det ene håndled, samt for at kaste en genstand i hovedet på hende og tage kvælertag på hende, mens deres fælles barn var til stede.

I efteråret 2014 og i sommeren 2015 skulle han angiveligt have krænket en piges blufærdighed, som på det tidspunkt var under 15 år og i praktikophold i hans stalde ved Charlottenlund Travbane.

