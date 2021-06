Se billedserie GVI-formand Jesper Sørensen overrækker Oliver blusen med påskriften 277 - det antal kampe, han nåede i klubben.

Anfører takkede af efter mange års tro tjeneste

GVI's kaptajn Oliver Østgaard spillede lørdag sin sidste fodboldkamp og har nu lagt støvlerne endegyldigt på hylden. Han nåede imponerende 277 kampe i den blåhvide bluse

Villabyerne - 28. juni 2021 kl. 17:29 Af Ole Tradsborg (tekst og fotos) Kontakt redaktionen

Selv om GVI sluttede sæsonen med et nederlag, var der alligevel én spiller, der storsejrede i Nymosen. Det var Oliver Østgaard, der fortjent høstede applaus både før og efter kampen, hvor det blev et farvel til både GVI og fodbolden generelt efter et langt liv med den lille runde.

Den 31-årige offensivspiller har nærmest spillet fodbold, siden han kunne gå, og i seniorårene har det længst været i GVI, hvortil han kom i 2009 fra Jægersborg Boldklub.

I GVI faldt han hurtigt til både på og udenfor banen, for hans vindende væsen er en god kombination i en fodboldklub i almindelighed og i GVI i særdeleshed. Det er derfor ikke for meget at kalde Oliver Østgaard for fodboldambassadør i ordets reneste form. Men klubben har også givet ham meget igen.

"GVI er et unikt sted, og det har også givet venskaber for livet at spille her," indleder Oliver Østgaard.

Mens legen er god Oliver Østgaard traf beslutningen om at stoppe for et par uger siden, og da først han havde gjort det, var det ikke svært, selv om han selvfølgelig blev bevæget, da han lørdag løb ind på banen for sidste gang - selvfølgelig med anførerbindet solidt plantet på venstre arm.

"Det har ikke været helt nemt, men lige nu føles det rigtigt at slutte. Faktisk er det bedst at bestemme selv og også at stoppe, mens legen er god. Og det er den," fortsætter den gennemsympatiske offensivspiller, som flere - også Villabyernes udsendte - mener havde fortjent talentet afprøvet et par niveauer højere.

Men på trods af 'kun' at have spillet i Danmarksserien og i 2. division, så har oplevelserne alligevel været både mange og store.

Oplevelser i Superligaklassen "Det har været fedt at spille på de legendariske københavnske stadions og spille hjemme mod eksempelvis Frem og Fremad Amager med kæmpe rykind af deres mange fans," fortæller han, lige som pokalkampen mod SønderjyskE også står stærkt tilbage i erindringen fra de næsten 300 kampe i GVI-blusen henover 12 sæsoner.

"Men selvfølgelig står oprykningen til 2. division som det stærkeste i erindringen," mindes han med henvisning til kampen en overordentlig regnvåd junidag i 2013 på udebane mod Ringsted, hvor Vangede-klubben for første gang nogensinde sikrede sig divisionsstatus.

Nu kan GVI-anføreren så gøre status ovenpå en flot karriere, der bragte mange oplevelser til det trofaste hjemmepublikum, der altid har haft Oliver Østgaard som en af sine absolutte favoritspillere.

Både spillet såvel som engagementet har været værdsat fra sidelinjen - nøjagtigt som fra Villabyernes udsendte - der gennem et årti har kippet med flaget over Østgaards skarpe driblinger og ditto blik for spillet.

En epoke slutter Med god samvittighed lægger han nu støvlerne på hylden efter sine mange kampe i klubben, der sluttede med et forrygende forår, og som kunne have været perfekt toppet med oprykning og divisionsstatus nok en gang. Men det er ikke så vigtigt for den nu afgående anfører.

Vigtigere for Oliver Østgaard er det at se - og opleve - den transformation, holdet har været i og fortsat er igennem. Altså, at unge spillere fra klubben nu får chancen på 1. senior.

"Den lange stime af sejre i foråret viser, hvad det her hold er gjort af. Og det har jeg været stolt over at have en del af - særligt nu at se de unge spillere, der hurtigt er gået ind og nu kan regnes som fast inventar og en del af fremtidens førstehold. Det glæder mig," slutter fodboldspilleren, der gav fans optur og sine modstandere dybe panderynker igennem mange sæsoner. Og har været en god kaptajn for sine medspillere.

"All good things come to an end", stod at læse på Oliver Østgaards Instagramprofil få dage før hans sidste fodboldkamp. Og ordene indrammer lige nøjagtig, hvordan det skal være.

Gode ting slutter, men også - og mindst lige så vigtigt - at nye oplevelser venter forude.

