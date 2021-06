Se billedserie Simon Fischer (tv.) og Gustav Hallgren står klar med gennemført hjemmelavede gourmetburgere på Bellevue Strand.

Send til din ven. X Artiklen: Ambitiøse burgernørder har indtaget Bellevue Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ambitiøse burgernørder har indtaget Bellevue

Gustav Hallgren og Simon Fischer langer burgere ud af Burger Vinduet på Bellevue Strand hele sommeren

Villabyerne - 02. juni 2021 kl. 18:48 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

Hvor finder man Danmarks bedste burger? Makkerparret Gustav Hall­gren og Simon Fischer, der netop har åbnet deres egen burgerbiks, som man finder to steder på Bellevue Strand, er de helt rigtige at stille spørgsmålet, for de har smagt sig gennem flere burgere end de fleste.

Når de tøver med svaret, så kan det nok bedst tolkes som, at de selv har tårnhøje ambitioner.

33-årige svenske Gustav Hallgren har lavet burgere på højt niveau i London og har i flere år arbejdet på danske Gasoline Grill, der blev nærmest verdenskendt for sine burgere. Det var også her, han ansatte og mødte den ni år yngre Simon Fischer.

De to mænd har med egne ord bestået burgerverdenens svendeprøve og er ikke blege for at betegne sig selv som nørder. På Bellevue er de med Burger Vinduet for alvor klar til at servere klassiske, men forfinede burgere til burgerhungrende badegæster.

"Jeg har haft en drøm de sidste 15 år om at gøre det her, og efter vi havde lavet en pop-up med burgersalg ud af vores lejlighedsvindue, blev vi presset af vores venner til at springe ud i det," siger Gustav Hall­gren.

Siden 2.pinsedag har Burger Vinduet været åbent. Det er både hverdage og weekender fra klokken 12 til 19 eller 20 eller endnu længere, hvis der er gang i salget.

"Vi har allerede fået nogle hyggelige venner, og folk er nysgerrige. Det er mest de lokale i hverdagene, og i weekenderne kommer der flere, men vi vil også gerne have, at folk føler, der sker noget i Klampenborg og Bellevue," siger Simon Fischer.

Dry-aged kød Når det kommer til selve maden, så er de to entusiaster ikke til at stoppe. Udover at kødet er lokalt og økologisk, så skiller det sig ud ved at være krogmodnet, dry-aged.

"Vi har fundet vores niche. Krogmodning fremhæver smagen, det gør den mere intens og lidt nøddet. Det bryder også nogle af fibrene ned, så kødet bliver mere mørt," siger Simon Fischer, mens hans svenske kompis fortæller, at det er en ret normal teknik i London, men ikke rigtig findes i Danmark.

Derudover har de selv skåret fritterne, syltet løgene og agurkerne, og mayoen er hjemmerørt.

"Vi laver alting selv. Det er klassiske, simple burgere i amerikansk stil, men taget ind i det 21. århundrede," fortæller de.

Det er også indenfor burgerverdenen et religionsspørgsmål, hvordan man så bedst steger sin bøf, og her er de tilhængere af 'smash style', hvor kødet er rullet til en kugle, der så presses flad mod grillen. Det skulle give ekstra stegeskorpe og smag.

Man kan allerede nu kaste sig frådende over det, der der måske er landets bedste burger.

Burger Vinduet holder åbent frem til den 30. september.