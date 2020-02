Ugens læser er den 27-årige forfatter Amalie Langballe. Pressefoto

Amalie Langballe: "Når det kommer til bøger, er jeg meget let at forføre"

Ugens Læser er i denne uge forfatter Amalie Langballe

Villabyerne - 16. februar 2020

Amalie Langballe, 27, forfatter.



Hvilken roman har du sidst læst? "'Oktoberbarn' af Linda Boström Knausgård, der tager udgangspunkt i en jegfortællers oplevelser med gentagne elektrochokbehandlinger. Fra afdelingens aflukke vender jegfortælleren både tilbage til barndommen, ungdommen og hendes tidligere ægteskab, hvor særligt det sidste er rørende læsning; hendes psykiske sygdom gør hende både til den ufuldkomne mor og den svigtende hustru, hvilket Knausgård har et nådesløst skarpt blik for."

Hvem er din favoritforfatter? "David Foster Wallace. Han udgav sit hovedværk Infinite Jest i 1996. Udover at hans sprog er sjovt, rørende og udsyret, så beskæftiger han sig med temaer, der vækker enormt meget genklang hos mig. I Infinite Jest stiller han grundlæggende spørgsmålstegn ved den måde, hvorpå vi forbruger underholdning; er vi - som en anden 90'er-klassiker postulerede - i gang med at more os selv til døde? Den tanke er kun blevet mere presserende med de sociale mediers popularitet, tror jeg. Og David Foster Wallace forudså alle de her ting, det er altså en bedrift i sig selv."

Hvad er din favoritgenre?



"Jeg ved ikke, om jeg har en. Når det kommer til bøger, er jeg meget let at forføre - det meste kan vække min nysgerrighed."

Har du nogensinde opgivet en bog?

"Ja, det sker jævnligt. Som regel har det dog intet med bogen at gøre, men fordi jeg er flittig biblioteksbruger, og jeg låner altid mere end jeg kan nå at læse. Den sidste bog, den tendens gik ud over var vist Nick Bostroms 'Superintelligence', der handler om kunstig intelligens."

Hvilken bog vil du anbefale andre læsere?

"Uh, af nyere bøger må det være 'The Uninhabitable Earth' af David Wallace-Wells (og ikke kun på grund af navnet). Jeg ved næsten ikke, hvordan jeg skal opsummere den her klimabog, der drister sig til at komme med et bud på, hvordan en markant varmere verden kommer til at se ud. Det er skræmmende, men oplysende læsning."

Du kan møde Amalie Langballe på Gentofte Bogmesse 7. marts.