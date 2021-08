Alsang i Mindelunden for børn og voksne

Fra klokken 10 er der alsang for børn mellem fire og seks år, hvor Sigurd Barrett sørger for et musikalsk miks af sjov og læring. Den rutinerede entertainer er kendt som en af landets bedste historieformidlere i børnehøjde, skriver Alsang og Mindelunden i en pressemeddelelse. Vil man have billetter, skal man besøge billetto.dk. Billetter kan enten printes - eller gemmes digitalt for eksempel på mobiltelefonen.

"Mindelunden er en mindepark for de danske modstandsfolk, der faldt under besættelsen fra 1940 til 1945. Og med vores Alsang-projekt har vi netop styrket den historiske bevidsthed omkring selve alsang-fænomenet under besættelsen. Der var tale om en kæmpe folkelig og national manifestation, hvor der opstod et væld af fællessangsmøder rundt i hele landet. Ved et landsdækkende alsangsstævne 1. september 1940, der blev transmitteret direkte i radioen, sang cirka 750.000 danskere sammen over 200 steder i landet. Det svarede til, at knap 20 procent af den daværende befolkning deltog. Det viser, hvad fællessang kan. Når vi synger sammen, kan vi styrke fællesskabet og håbet. Efter en lang periode med afstand og isolation bliver det forhåbentlig en mulighed for at opleve et syngende fællesskab svarende til alsangen under besættelsestiden," siger Ricco Victor fra Alsang.