Alex Arndal, 2.g, havde håber, at de fik lov at tage på en klassetur et sted i Danmark. Men det blev aflyst. Nu ser han frem til - forhåbentlig - en 3.g-tid med et mere normalt socialt liv.

Alex, 2.g: "Et kortvarigt håb blev slukket"

To gymnasieelever fra Ordrup Gymnasium skriver dagbog til Villabyerne om den gradvise genåbning af gymnasiet. Læs her andet uddrag af deres dagbøger, hvor skuffelsen over aflyste studieture og eksamen fylder

Villabyerne - 21. maj 2021 kl. 08:31 Af Axel Arndal

Dagligdagen som gymnasieelev er så småt vendt tilbage, men hver dag, hvor man fysisk er tilbage med sin klasse, er alligevel noget helt særligt.

Jeg begynder så småt at tro på, at gymnasielivet igen er blevet normalt.

Oveni den forandrede hverdag var der et lille håb om, at vi kunne komme på den annoncerede studietur et sted i Danmark. Vi var optimistiske.

Hvad kunne forhindre det? Studieturen i 2.g, der traditionelt er en udlandstur, er for længst udskudt til næste skoleår grundet corona. I stedet skulle vi have været på en kortere tur et sted i Danmark. Højskoler og efterskoler er i gang, bylivet omkring os er åbnet, så hvad skulle forhindre gymnasieklasser i at tage på en kort studietur inden for landets grænser? Hvad der for få uger siden synes umuligt, var nu blevet muligt. Men i sidste øjeblik blev klasseturen desværre aflyst.

Efter måneder uden meget socialt liv, ville 2-3 dage med intensivt samvær med klassekammeraterne have været en kæmpe ting, især for en gymnasieelev, der allerede føler sig "snydt" for en stor del af den sagnomspundne gymnasietid.

Anspændt stemning En anden del af gymnasietiden er til gengæld ved at indhente os. Vi ser ind i en tid med forberedelsestunge dage, der leder til nervepirrende samtaler med lærer og censor, der alvorligt ser en i øjnene, mens de skriver noter ned og samler alle detaljer sammen. Det er blevet eksamenstid.

Jo, muligheden for eksamen i de forskellige fag har været nævnt af vores lærere, men det lå uvirkeligt langt ude i fremtiden. Ligesom det almindelige gymnasieliv har været sat på stand by, har eksamenstankerne også være fraværende. Men eksamenerne er ikke noget at hidse sig op over, tænkte jeg, men da 6. maj nærmede sig, hvor eksamener blev udtrukket, blev stemningen mere og mere anspændt. Snakken gik udelukkende omkring udtrækningsfagene, og hvert scenarie blev diskuteret.

3.g'erne trak deres eksamener kl. 11.30, og deres reaktioner kunne høres over alt. Jubel, hujen og skuffende råb lød fra klasseværelserne ved siden af.

Deres reaktioner øgede kun vores egne nerver. Kl. 12 blev det afsløret, hvilken skæbnes- vanger eksamen, der venter forude. Gangene var tæt pakkede, og pludselig blev der stor glæde eller ærgrelse. Det hele var lidt kaotisk, men det var også rart at være fælles om noget. Om den endelig afsløring, om lettelsen eller skuffelsen.

Et fælles 'moment' Uanset om man jublede eller bandede, så var det et vigtigt øjeblik for os. Et fælles moment. Og dem har der været en stor mangel på i de seneste måneder.

Jeg ser frem til, at eksamenerne er klaret - og selvfølgelig til sommerferien - men måske endnu mere til 3.g-tiden. Jeg håber, det bliver et traditionelt gymnasieår med et almindeligt socialt liv og en rigtig studietur udenfor landets grænser, men jeg håber mest af alt, at vi får endnu flere fælles moments inden gymnasietiden slutter.