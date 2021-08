Se billedserie Gentofte Volleys nye cheftræner, italienske Alessandro Lodi, i aktion for de finske pokalmestre, som han førte til sejr i Finland i 2020. Foto: Gentofte Volley

Alessandro Lodi ny cheftræner for Gentoftes ligadamer

Den internationalt erfarne Italiener står i spidsen for sølvvinderholdet fra Gentofte Volley fra sæsonstart

Villabyerne - 02. august 2021

Det er lykkedes Gentofte Volley at knytte en international kapacitet til klubben: Italienske Alessandro Lodi skal stå i spidsen for klubbens damehold.

I de seneste 10 år har den nu 42-årige træner været engageret i flere lande, bl.a. i Polen, Japan og Finland, hvor han har trænet tophold for både herrer og damer.

I Finland var han træner for Liiga Ploki i sæsonen 2019/2020, hvor han førte holdet til sejr i den finske pokalturnering. Han glæder sig til at komme til Danmark, bl.a. fordi han kender den nordiske kultur og mentalitet - ikke bare fra Finland, men også fra trænergerning i svenske Habo Volley.

"Vi har brugt en del tid på at finde den helt rigtige cheftræner til vores damehold. Og det er faktisk endt med lidt af et scoop. Heldigt for os, at Alessandro befinder sig godt i det nordiske miljø. Vi forventer, at han med sin italienske baggrund kan tilføre vores dameside impulser og kultur fra en af verdens førende volleyballnationer. Vi vil gerne lykkes med at skabe en udviklingsmæssig helhed på damesiden i klubben," fortæller Gentofte Volleys formand, Ulrik Hesse, i en pressemeddelelse.

Tiltales af udfordringer Alessandro Lodi ser frem til trænergerningen i Danmark.

"Jeg ser frem til opgaven i Gentofte Volley med store forventninger. Det bliver nyt for mig at komme til Danmark - og udfordringer i forskellige lande tiltaler mig. Men volleyball på topniveau bygger grundlæggende på det samme både trænings- og spillemæssigt. Jeg vil gøre mit bedste for at gøre Gentoftes damehold og -spillere endnu bedre og generelt forbedre hele klubbens dameside," bemærker Alessandro Lodi, som ankommer til Gentofte i begyndelsen af august.

Med en af landets største ungdomsafdelinger har Gentofte Volley grundlaget for i vidt omfang at udvikle ligaspillere fra egne rækker. De bedste muligheder herfor skabes, hvis cheftræneren for ligaholdet lægger hovedlinjerne for og præger ungdomsholdene. Derfor skal Alessandro have mere end én finger med i spillet på dameungdomssiden.

Han vil træne et dameungdomshold samt være mentor for klubbens ungdomstrænere. På ligaholdet bliver han assisteret af Martin Olesen, der for år tilbage var cheftræner for holdet, inden han blev cheftræner for Hvidovres herreligahold. Troels Lavritsen, der har været scoutman for begge Gentofte Volleys ligahold i en årrække, fortsætter på denne post. jbl

