Akut situation: Spildevand i havn - kan blive nødt til at udlede mere

Novafos er i gang med at flytte en spildevandsledning ud for Svanemøllehavn for at gøre plads til den kommende Nordhavnstunnel, og i den forbindelse er der opstået et brud på spildevandsledningen i Novafos’ gravehul på Strandvænget, skriver de.

Risiko for udledning ved Skovshoved

Novafos er dog fortsat nødt til at reparere bruddet på spildevandsledningen, og det kan betyde, at de må udlede spildevand i Øresund ved Skovshoved ca. 1,5 kilometer fra kysten, da afløbssystemet i Gentofte ikke kan rumme mere end 12 timers spildevand

"Det er desværre ikke muligt at komme af med spildevandet på andre måder, da situationen er akut. Vi forventer, at bruddet på spildevandsledningen er repareret inden for et døgn, og vi gør alt, hvad vi kan for at planlægge arbejdet, så vi undgår udledning af spildevand," oplyser Novafos.