Afviser at have været i somalisk genopdragelseslejr: Var på badeferie i Mogadishu

Bror nægter, at han og hans lillesøster blev sendt på genopdragende koranskole i Somalia. Hun blev hentet hjem til Danmark med myndighedernes hjælp i en sag, hvor forældrene fra Vangede står tiltalt ved Retten i Lyngby for at sende de to børn til udlandet. Men søsterens historie passer slet ikke, vidnede broren i retten

Villabyerne - 25. december 2020 kl. 11:40 Af Joachim Christensen

I juli 2018 rejste en somalisk mand fra Vangede sammen med sin dengang 15-årige datter og 17-årige søn til Somalia. Der gik næsten et år, før de to børn kom hjem til Danmark igen. Det skete først efter, datteren fik kontaktet Gentofte Kommune gennem en veninde. Faren og moren står nu tiltalt i en igangværende retssag for at have sendt de to børn til udlandet under forhold, der har bragt børnenes sundhed eller udvikling i fare, men hvad der er foregået i de 10 måneder i Somalia, det er også de to søskende dybt uenige om. Det stod klart, da de i begyndelsen af ugen vidnede i sagen i Retten i Lyngby.

Den nu 17-årige datter, der er blevet tvangsfjernet og nu bor på et hemmeligt opholdssted i Gentofte Kommune, var først udeblevet fra retssagen, og da hun mandag mødte op, havde hun ikke lyst til at vidne, men blev tvunget til det.

Det skete for lukkede døre, men alligevel står det klart, at hendes forklaring står i stærk kontrast til hendes nu 19-årige storebror, der tirsdag beredvilligt svarede på anklagerens mange spørgsmål.

"Jeg ved ikke, hvorfor min søster har sagt alle de her ting, der ikke er rigtige," sagde han.

Han nægtede både, at de to søskende havde været på genopdragelseslejr, eller at de nogensinde er blevet slået af deres far, som ellers også er tiltalt for vold med metalstang og træstok.

Ifølge sønnen var de i Somalia på ferie. Moren skulle have været med, men måtte blive hjemme på grund af problemer med sit pas. Far, søn og datter hyggede sig, havde det sjovt og nød sommeren, som de tilbragte i et lejet hus i Mogadishu. De gik på stranden hver dag, og der var ingen problemer, forklarede han.

Var søster i koma eller ej Pludselig en dag skete der dog en voldsom ulykke. Da de tre familiemedlemmer var på vej mod et shoppingcenter, blev den 15-årige pige ramt af en flugtbilist.

"Det var en biljagt. Jeg gik forrest og vender mig om, da jeg kan høre folk skrige. Bilen kører videre. Min søster ligger på jorden. Hun bløder ikke, men hun er bevidstløs," forklarede broren i retten.

Hun blev kørt til Medina Hospital i Mogadishu og lagt i koma, og her blev hun i seks måneder, hvor broren var hos hende på hospitalet i Mogadishu. Deres far måtte rejse hjem i december 2018, men broren nægtede at forlade sin søster og fik ansvaret for hende. Først i februar eller det tidlige forår 2019 åbnede hun igen øjnene.

Sådan lød det fra den 19-årige storebror i vidneskranken. Her har man pligt til at tale sandt, men det har enten han eller hans søster forbrudt sig mod. Deres historier er direkte modstridende.

Hun har forklaret, at hun slet ikke har været på hospitalet, fremgik det af anklagerens spørgsmål.

Det understøttes af en lydbesked, hun har sendt til en veninde den 1. marts 2019, da hun havde været i Somalia i over otte måneder.

"Jeg har aldrig ligget i koma. Min far efterlod mig og min bror i Somalia. Jeg vil gerne hjem og gå i gymnasiet. Min far har været hård ved mig i flere år. Jeg vil ikke starte en sag op mod ham, jeg vil bare tilbage. Vi bor langt væk fra lufthavnen. Jeg håber virkelig, I kan hente os. Ikke sig til ham, at jeg har haft kontakt til mine veninder eller kommunen," lød beskeden.

Udsat for fysiske overgreb I retten blev broren desuden spurgt til, hvorfor de to søskende ikke rejste hjem, da pigen ifølge hans forklaring kom ud af koma. I stedet blev de i Somalia i flere måneder. Til det svarede han, at de aldrig havde rejst selv før og derfor ventede på, faren kunne komme og hente dem. I foråret 2019 boede de så hos en faster, hvor de modtog undervisning i arabisk, matematik og engelsk, sagde han.

Hans forklaring understøtter dermed farens version af sagen, mens han afviser sin søsters forklaring fuldstændig.

"Jeg har ingen anelse om, hvad hun snakker om. Det sjove er, at den historie, hun fortæller, er en, vores lærer fortalte os om to børn fra England," sagde broren i retten.

Den nu 17-årige pige kom først hjem til Danmark, efter Gentofte Kommune, politiet, Udenrigsministeriet og den danske ambassadør i Kenya blev involveret. Hun stak af fra fasterens hus i Somalia og blev placeret i et safehouse, men kunne ikke komme ud af landet, da hendes far via de somaliske myndigheder havde fået udstedt et forbud mod, at hun måtte rejse ud, mener anklagemyndigheden.

Først da Gentofte Kommune den 17. april 2019 tager hjem til forældrene i Vangede, sker der noget. Moren, hvis pas nu virker, rejser i maj 2019 til Somalia og tager de to børn med hjem.

I lufthavnen i Danmark står politiet klar, og datteren bliver tvangsfjernet efter en afgørelse fra Gentofte Kommune, som anklageren i retten læste op fra.

Kommunen modtog en underretning fra farens sagsbehandler i december 2018, da han var vendt tilbage til Danmark uden sine to børn.

Det blev vurderet som særligt bekymrende, at forældreparret havde efterladt børnene alene i et land som Somalia, der er præget af meget stor usikkerhed.

I afgørelsen står også, at datteren er blevet udsat for fysiske overgreb i mange år, og at hun blandt andet blev kronraget af sin far, da hun var ved at blive for dansk.

I retten har faren forklaret, at det blot skyldtes eksem i hovedbunden, og broren bakkede i sidste uge op om den forklaring, da han mente, det var på grund af bumser på toppen af hovedet.

Risikerer udvisning Begge forældre risikerer udvisning fra Danmark, hvor de har haft lovlig opholdstilladelse siden midten af 1990'erne.

Det kan blive en realitet, hvis de straffes med mindst et års ubetinget fængsel eller idømmes en ubetinget fængselsstraf for volden.

Parret har i alt seks børn i alderen 17-35. Heraf bor en i USA og en anden i Somalia.