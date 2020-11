Se billedserie Skovshoved Kro plejer at være en magnet i julefrokostsæsonen, men i år bliver det en mere modereret omgang. Arkivfoto

Aflyste julefrokoster rammer branchen hårdt

Med et forsamlingsforbud på ti personer står Schæffergården, Sølyst og Skovshoved Kro med tomme bøger for selskaber. Alle tre steder forsøger man sig med nye tiltag

Villabyerne - 20. november 2020 kl. 11:31 Af Kathrine Albrechtsen Kontakt redaktionen

Med et forsamlingsforbud på 50 personer var der stadig håb for julefrokostsæsonen, men det forduftede, da statsminister Mette Frederiksen (S) under et pressemøde 23. oktober indsnævrede forsamlingsforbuddet til 10 personer.

Fra Schæffergården, Sølyst og Skovshoved Kro lød højest sandsynligt det største suk i kommunen ved den melding.

På Schæffergården havde direktør Peter Feddersen ellers set, hvordan tingene begyndte at stabilisere sig i august og september efter nedlukningen i foråret.

"Vi lever af, at mennesker mødes, mange mennesker mødes, så det ramte os hårdt, at forsamlingsforbuddet blev snævret ind. Vi havde en nogenlunde forretning ved 50 personer, men med 10, så stopper alt. Efter sommerferien nåede vi at afholde mange af de ting, som blev rykket fra foråret. Så vi havde en formodning om, at vi kunne få lov at afholde nogle af julefrokosterne, men det forsvandt omgående med et forsamlingsforbud på 10," siger direktøren, som fortæller, at Schæffergården har en nedgang på 80-85 procent i forhold til de samme måneder sidste år.

"Det var noget af et slag i maven, da julefrokosterne røg med den udmelding. Der var ikke mange i forvejen, og de sidste er nu meldt fra. Det kommer til at gøre ondt."



Thomas Dennild, ejer af Skovshoved Kro "Så det kan mærkes, det må man sige," siger Peter Feddersen.

Usikkerheden om pandemiens ende gør, at der heller ikke bliver booket nye fester i bogen.

"Når man har fået rykket sin fest en eller to gange, så booker man først, når man med sikkerhed ved, hvornår man kan holde en fest, der ikke skal lukke kl. 22 med 10 inviterede," siger han.

Sidste bookinger røg I Sølysts 1.200 kvm bliver der afholdt bryllupper, fødselsdage og julefrokoster på op til 150 personer.

Direktør Henrik W. Nielsen har siden pandemiens udbrud gjort sit for at favne restriktionerne. Et telt blev indkøbt og bygget på, så der var den påkrævede afstand mellem de 150 gæster. Løbende indordnede de sig regeringens restriktioner, men med forsamlingsforbuddet på 10 røg de sidste bookinger i bogen.

"I den her omgang er vi blevet ramt rigtig hårdt. Vi har selvfølgelig rigtig mange aflysninger, og de få, vi har tilbage, venter på de nye udmeldinger. Men vi har ikke fået det i bogen, som vi plejer at få. Især fordi firmaerne internt selv også har mange restriktioner for, hvad de må afholde af julefrokoster," siger Henrik W. Nielsen.

Kommer til at gøre ondt Skovshoved Kro plejer at være en magnet i julefrokostsæsonen, men i år bliver der ikke trængsel i baren. Tværtimod skal man bestille bord på kroen, der kører på halv kapacitet med 45 gæster.

"Det var noget af et slag i maven, da julefrokosterne røg med den udmelding. Der var ikke mange i forvejen, og de sidste er nu meldt fra. Det kommer til at gøre ondt," siger ejer af Skovshoved Kro, Thomas Dennild og tilføjer:

"Men jeg håber dog stadig, at vennegrupper på 10 har lyst til at komme herned og have en fest frem til kl. 22."

For at imødekomme, at der er begrænset med plads indenfor, har han investeret i flere varmelamper og tæpper, som gæster kan pakke sig ind i udenfor.

I forhold til i foråret oplever Thomas Dennild, at coronaen er rykket tættere på.

"Under den første nedlukning kendte man ikke nogen, som fik corona, men nu er der flere, der får det. Jeg kan mærke, at folk er blevet mere bange. Og i forhold til, at resten af Europa er buret inde nu, så tvivler jeg på, at vi endnu har set bunden," siger Thomas Dennild.

Som et nyt tiltag på kroen er der nu take away til de gæster, som der enten ikke er plads til i restauranten eller som foretrækker at være hjemme.

Prøveballoner Også på Schæffergården har de fundet på nye alternativer midt i en coronatid, så det i år er muligt at booke julefrokost som takeaway.

"Vi håber, at folk benytter sig af at kunne hente mad til deres julefrokost og så få sig en hyggelig aften på en anden måde," siger Peter Feddersen.

På Sølyst har de sendt en prøveballon op i form af a la carte restaurant på udvalgte dage.

"For at holde gang i systemet og liv i huset, så lukker vi mere op for a la carte frem til jul. Restaurantånden eksperimenterer vi med ved at folde ud i hele huset, så der er god afstand mellem bordene. Måske mister vi lidt af den intime stemning på en restaurant, men vi har valgt at være tryghedsskabende. Det er sjovt og dejligt at få gæster ind i de huller, som der er kommet på grund af corona," siger Henrik W. Nielsen, som læner sig op ad, at det ikke er fordi, at de leverer et dårligt produkt, at gæster holder sig væk.

"For er der noget, som vi er glade for, så er det hver eneste fest, vi holder herude. Det trænger vi snart til. Vi trænger til at få den glæde i huset igen," siger Henrik W. Nielsen.

Peter Feddersen har det på samme måde.

"Vi er en kultur, som er vant til at have travlt med et hus fuld af gæster, så der er en enorm rastløshed over, at det her smukke hus bare står og ikke bliver udnyttet optimalt. Men vi må gøre, hvad vi kan og få det bedste ud af det. De par gæster vi har, har det til gengæld virkelig godt," siger han.

