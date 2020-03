Aflysning: Claus Hempler må vente med at få sin medalje

Det var planen, at sangeren Claus Hempler skulle have haft Dan Turèll Medaljen 2020 på næste torsdag, den 19. marts kl. 15, men den aktuelle frygt for coronavirussens spredning - og statsministerens klare opfordring til at aflyse alle kulturbegivenheder - får nu arrangørerne til at aflyse.

Dan Turèll Medaljen bliver i stedet overrakt til Claus Hempler den 15. oktober - på 27-års dagen for Dan Turèlls død.

Arrangørerne håber at se så mange som muligt i Dan Turèll Samlingen på Vangede Bibliotek den eftermiddag i stedet.