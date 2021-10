Advokat Thomas Taguchi modtager mange henvendelser fra forældre i Gentofte Kommune i sager på børnehandicapområdet. Arkivfoto

Advokat: Kommunen svigter grundlæggende den opgave, de er sat i verden for

Advokat Thomas Taguchi bliver kontaktet af rigtig mange desperate forældre, der ser kommunerne som en barriere i stedet for en hjælp

Villabyerne - 21. oktober 2021 kl. 09:19 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

Børnehandicap Thomas Taguchi er advokat med speciale i socialret, og han repræsenterer mange private borgere, der føler sig frustrerede og magtesløse overfor kommunerne i sager om deres børn, herunder Peter og hans familie. Det er hans erfaring, at rigtig mange oplever at skulle kæmpe med kommunerne for at få det, de mener, er de rette tilbud til deres børn.

"Kommunen er sat i verden for at hjælpe folk, tværtimod bliver de af mange mennesker set som en barriere. Grundlæggende føler rigtig mange mennesker ikke, at de får en tilstrækkelig rådgivning. Det andet er, at de føler, kommunen dikterer, hvad de skal gøre. De er overladt til et system, som man på grund af langsommelighed eller misinformation ikke stoler på. Det er derfor, de henvender sig til mig. Jeg ser mange af de her ting desværre. Kommunerne kommer til at ende i en rolle, der ikke har været intentionen. Forældrene oplever, at kommunerne ikke forstår alvoren i deres børns situation."

Thomas Taguchi er enig i karakteristikken, som Peter og andre forældre tidligere har givet af Gentofte Kommune til Villabyerne; nemlig, at det ikke altid virker til, der bliver lyttet til forældrene og eksperter.

"Man glemmer ofte at tage højde for børnenes situation og læse ned i rapporter fra børnepsykiatri og specialistpsykologer. Min personlige oplevelse af Gentofte Kommune er, at der er et uforholdsmæssigt højt antal mennesker, der er utilfredse med kommunens sagsbehandling i forhold til, hvad jeg oplever i mange andre kommuner," siger Thomas Taguchi og understreger, at han baserer det på, hvor mange der henvender sig til ham, og at det jo kan være, at folk i Gentofte har flere ressourcer til at hyre en advokat.

"Men Gentofte Kommune skyder efter min opfattelse galt rigtig mange gange. Generelt er mit indtryk, at forældre i Gentofte er som forældre alle mulige andre steder. De vil det bedste for deres børn. De forstår ikke, at den offentlige myndighed, der skulle hjælpe dem, er blevet en, som de ikke stoler på, og som de opfatter som en forhindring for deres børn. Det er rigtig, rigtig uheldigt," siger han.

Reagerer for langsomt Specifikt i forhold til 16-årige Emma, der har gået et år uden at være i skole, så mener Thomas Taguchi, at Gentofte Kommune har reageret alt for langsomt.

"Det er ikke normalt, at der går så lang tid i den her slags sager. Umiddelbart tænker jeg, at der her er en myndighed, der efter min opfattelse desværre på en grundlæggende måde svigter den opgave, de er sat i verden for. Fordi der er tale om en exceptionelt sårbar person. Det går relativt hurtigt galt i Sputnik. Pigen kommer ikke meget i skole. Når kommunen ved, at der er tale om en exceptionelt sårbar pige, så har de pligt til at reagere hurtigt. Det gør de ikke. I stedet lader de utroligt lang tid gå, og forældrene må selv rykke på det. De har råbt på hjælp, uden at denne er givet," siger familiens advokat.

Han mener, at det var en fejl at placere Emma i en dagbehandlingsskole i kategori 2, for man kunne forudse, at hun ikke ville kunne holde til det, hvis det gik galt.

"Børn, der er så svage, at de har brug for en behandlingsskole og endda i højeste kategori, er i en exceptionelt udsat position. Ofte har man kun ét forsøg, for børnene knækker, hvis det ikke kommer til at gå. Det er derfor, det er så vigtigt at få den rigtige behandling hurtigst muligt. Børn, der er sårbare over for skift, kan ikke overkomme nederlag. Umiddelbart, når man ser på Emma, så mener jeg, at den konkrete placering på Sputnik var forkert. Hvis man havde opplaceret til at begynde med, kunne det være, det var lykkedes," siger han.

Når Emmas forældre efterfølgende argumenterer for, at hun har større behov for behandling og skole, end selv en skole i kategori 3 kan tilbyde, så peger de selv på Søstjerneskolen som et bud.

Det er dog ikke en skole, som Gentofte Kommune har en aftale med.

"Søstjerneskolen har et rigtig godt ry, og der er mange forældre, der ønsker den, men det vil kommunerne som oftest ikke. Kommunerne har aftaler med de behandlingsskoler, der har vundet udbuddet, hvilket gør, at kommunerne internt er forpligtet til først at spørge de skoler, om de kan hjælpe borgerne. Der oplever vi tit, at skolerne siger ja, selvom forældrene har et helt andet syn på sagen, nemlig at der skal mere til, end skolerne kan tilbyde. Kommunerne låser hermed borgerne fast til de tilbud, fordi det er dem, der er i rammeaftalen, og mange gange bliver det et slagsmål mellem kommune og forældre. Der er en stor kategori af børn, der har det værre, end hvad de her skoler kan hjælpe med," mener Thomas Taguchi.

Opkvalificering Thomas Taguchi kan godt følge det, når forældre frygter, at kommunerne har fokus på økonomi frem for, hvad der er bedst for børnene.

Han mener dog ikke, at det er hele forklaringen på de mange henvendelser, han får, og de høje omgørelsesprocenter, der er på kommunernes afgørelser på børnehandicapområdet.

"Mit take er, at en af udfordringerne og en af grundene til, at tingene går galt, er, at der ikke i høj nok grad er en tilstrækkelig opkvalificering af mange medarbejdere på handicapområdet. Jeg tror egentlig personligt på, at mange af udfordringerne vil kunne løftes, hvis man ikke tog højde for økonomi, og hvis man sikrede sig en tilstrækkelig faglig tyngde i hver sag. Det er absolut ikke for at skyde på alle sagsbehandlere, for der er naturligvis også utrolig mange virkelig dygtige fagpersoner, men der er nogle gange, hvor jeg virkelig tænker, 'forstår man grundlæggende set de regelsæt, man er sat i verden til at regulere'?

Hvis man læser de love, der regulerer folks retstilling - de er jo blevet skabt for at løse problemer og for at tage hensyn til, at borgerne kan udfolde deres potentiale. Det synes jeg nogle gange, man glemmer," siger Thomas Taguchi.

Villabyerne har forelagt forældrene og advokat Thomas Taguchis kritik af Gentofte Kommune for Anders-Peter Østergaard, direktør for Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid. Han henviser til de lovmæssigt påkrævede undersøgelser og vurderinger, kommunen skal gennemføre, men understreger samtidig, at man er i gang med at se på, om man kan styrke forældreperspektivet og hurtigere imødekomme børnenes behov. ”Jeg har fuld forståelse for, at det er en vanskelig situation, familien er i, og der skal ikke herske tvivl om, at kommunens medarbejdere alene har barnets interesser for øje, når de skal finde det rette tilbud. Når det rette tilbud er fundet, tildeles der økonomi til dette." "Jeg er klar over, at ventetiden opleves som lang og uvis for familierne, men loven foreskriver, at vi skal gennemføre en børnefaglig undersøgelse, før vi må give et specialtilbud." "Det er tidskrævende, og derfor er der i lovgivningen en ramme på fire måneder. Der skal også ifølge loven udarbejdes en pædagogisk psykologisk vurdering, som skal vurdere barnets behov i undervisningen. Og endelig skal medarbejderne have dialog med de relevante dagbehandlingsskoler for at afgøre, hvilket tilbud, der vil være det rigtige.

Alt i alt tager alle disse processer desværre tid." "Som Villabyerne tidligere har beskrevet, er vi i dialog med en gruppe forældre med erfaringer på området, fordi vi ønsker at udvikle området og blandt andet se på, hvordan forældreperspektivet kan styrkes, og også om vi kan gøre processerne mere smidige og kortere. For vi vil jo det samme, nemlig at lykkes med at imødekomme barnets behov,” siger han.