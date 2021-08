Inden for det seneste år er der på Hellerup Station blevet observeret 30 tilfælde af folk, der har befundet sig i jernbanesporet. Dermed er det på landsplan kun Københavns Hovedbanegård, som med 33 tilfælde har et højere antal af såkaldte sporløbere. Modelfoto

Advarer om livsfarlig tendens: - Det er mildt sagt en meget foruroligende stigning

Antallet af sporløbere er steget voldsomt det seneste halve år. Særligt på den her station i Gentofte Kommune, vælger folk at sætte livet på spil

Villabyerne - 26. august 2021 kl. 13:19 Kontakt redaktionen

Hellerup Station er nummer to på listen over de steder på jernbanen, der er mest udsat for folk, der ulovligt krydser sporet.

Det viser en opgørelse, som Banedanmark netop er udkommet med.

Inden for det seneste år er der på Hellerup Station blevet observeret 30 tilfælde af folk, der har befundet sig i jernbanesporet. Dermed er det på landsplan kun Københavns Hovedbanegård, som med 33 tilfælde har et højere antal af såkaldte sporløbere, skriver Banedanmark i en pressemeddelelse.

I 2021 er der sket en markant stigning i antallet af folk, der vælger at sætte livet på spil ved at krydse jernbanen. I andet kvartal af 2021 var der i hele landet 320 indberetninger om ulovlig færdsel i sporet. Det er cirka 100 flere end i noget andet kvartal siden slutningen af 2017.

Det er lokomotivførerne, der står for at indmelde det, hver gang de spotter folk i sporet. I nogle af tilfældene er der tale om personer, der ønsker at skyde genvej på tværs af banen. Andre gange er det graffitimalere eller folk, der er berusede eller har tabt noget i sporet.

Ifølge Martin Harrow, som er sikkerhedschef i Banedanmark, er der aldrig nogen god undskyldning for at vove sig ulovligt ud på banen. Han påpeger, at mellem tre og syv personer årligt mister livet, fordi de befandt sig ulovligt på sporet.

Farlig færdsel Her er de ti mest udsatte stationer på landsplan:

1. København H (33)

2. Hellerup (30)

3. Kolding (14)

4. Fruens Bøge (13)

5. Dybbølsbro (12)

6. Flintholm (12)

7. Skanderborg (12)

8. Valby (12

9. Aalborg (12)

10. Hundige (11) Her er de ti mest udsatte stationer på landsplan: "Det er mildt sagt en meget foruroligende stigning, vi er vidne til. Det kan simpelthen ikke siges nok gange, hvor livsfarligt det er som person at gå ud på sporene. Nutidens tog kommer med fuld fart og støjer ofte så lidt, at de kan være svære at høre, når de kommer kørende," siger Martin Harrow i pressemeddelelsen.

Selvom Banedanmark ikke kan hegne hele jernbanen ind, så gør man en indsats for at forebygge problemet på de særligt udsatte steder.

"Vi sørger selvfølgelig for at overvåge sporene, og hvis der så er visse steder på banen, hvor vi kan se, at mange ikke overholder reglerne, så forsøger vi at forhindre det ved at opstille hegn eller advarselsskilte. Men vi er helt grundlæggende afhængige af at, folk passer på sig selv og følger de anvisninger, der er," siger Martin Harrow. kath

