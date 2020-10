Se billedserie Anne Mette Fugleholm Foto: Nicolai Lorenzen

Adm. direktør for Diakonissestiftelsen: "Vi ved ikke, hvor den aktuelle Covid-19 er kommet fra"

To beboere og tre medarbejdere på plejehjemmet Salem blev i sidste uge testet positive for Covid-19. Adm. direktør for Diakonissestiftelsen Anne Mette Fugleholm fastholder, at alle retningslinjer er fulgt

Villabyerne - 07. oktober 2020 kl. 10:55 Af Kathrine Albrechtsen Kontakt redaktionen

q/A Hvordan kunne det ske, at to beboere og tre medarbejdere på plejehjemmet Salem er blevet testet positive for Covid-19?

"Smittetrykket for Covid-19 er ifølge Sundhedsstyrelsens overvågning særligt højt i København og omegnskommunerne. Vi er derfor i en situation, hvor der er øget risiko for at udbrede smitte. Af samme grund er der i disse kommuner indført ekstra besøgsrestriktioner på plejehjem. Således er det aktuelt kun en navngiven pårørende, der kan komme på besøg. Vi ved ikke, hvor den aktuelle Covid-19 er kommet fra. Vi ved, at situationen hos os ligner situationen i andre plejehjem i omegnskommunerne til København, som også oplever smitte. Konkret er tre medarbejdere testet positive for Covid-19. De er alle hjemsendt. Kun én af dem har egentlige symptomer. Så snart vi konstaterede, at der var en medarbejder, som var testet positiv, blev alle øvrige medarbejdere og beboere testet. Dette er helt i henhold til sundhedsmyndighedernes retningslinjer. To beboere var i denne test ligeledes positive for Covid-19. Ingen af dem udviser særlige tegn på sygdom. Alle medarbejdere og beboere bliver testet igen denne uge i henhold til styrelsens retningslinjer," siger Anne Mette Fugleholm, adm. direktør for Diakonissestiftelsen og fortsætter:

"Vi har alle måttet erfare, at Covid-19 er en helt ny sygdom, som, uanset hvor intensivt man arbejder med at minimere risikoen for smitte, kan sprede sig. For eksempel har vi alle fået ny viden om, at mennesker kan være uden symptomer og stadig være smittebærere. Vi overholder alle retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og er i løbende dialog med både kommunens hygiejne-sygeplejerske, vores plejehjems tilknyttede læge og de relevante sundhedsmyndigheder."

Er der nogle procedurer, som ikke er blevet overholdt?

"Nej. Vi følger alle retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og har herudover iværksat en række tiltag, som skal forhindre spredning. Vi har zoneopdelt plejehjemmet således, at der er færrest mulige kontakter på tværs. Personalet bruger værnemidler, når de er tæt på beboerne og der gøres ekstra rent, ligesom vi har fokus på afstand og håndhygiejne," siger Anne Mette Fugleholm.

Hvilke nye forholdsregler blev indført i foråret, hvor fem beboere og en ansat afgik ved døden?

"Retningslinjerne omkring brug af værnemidler er siden april ændret, så vi nu har mulighed for ud fra et forsigtighedsprincip at bruge værnemidler i alle situationer, hvor personalet er tæt på beboerne. Samtidig er der etableret bedre muligheder for test, hvilket gør, at vi hurtigere kan identificere Covid-19. Siden dengang er der kommet ny viden, som gør, at vi i dag agerer anderledes. På samme måde er de retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, som vi tager afsæt i, løbende blevet tilpasset den nye viden," siger Anne Mette Fugleholm.

Hvordan har du sikret dig, at retningslinjerne bliver overholdt?

"Alle retningslinjer, som kommer fra sundhedsmyndighederne, omsættes til arbejdsgange, som vores medarbejdere bliver undervist i. Samtidig sker der dagligt og løbende supervision af personalet. Vi informerer løbende om nye tiltag - både til beboere og pårørende," siger Anne Mette Fugleholm.

Hvordan vil du sikre, at smitten ikke bliver spredt til andre beboere og medarbejdere?

"Alle medarbejdere er indskærpet, at de ved mindste sygdomstegn skal kontakte leder og ikke møde ind på arbejde. Vi har hjemsendt de tre medarbejdere, som er testet positive med Covid-19. Efter dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed og kommunens hygiejne-sygeplejerske er beboere, som er testet positiv for Covid-19 og de nærmeste naboer i isolation i deres bolig, indtil nyt testsvar foreligger," siger Anne Mette Fugleholm.

Hvilke procedurer må I ændre for at sikre, at der ikke bliver flere smittede?

"Vi følger udviklingen i Covid-19 nøje og tilretter hele tiden vores arbejdsgange efter udmeldinger fra sundhedsmyndighederne. Det har vi gjort siden februar, og det fortsætter vi med," siger Anne Mette Fugleholm.

En borger med tilknytning til plejehjemmet har henvendt sig og sagt, at I ikke bør blande personalet på alle fire afdelinger. Hvad tænker du om det forslag? Kunne det mindske smitten?

"Vi har zoneopdelt plejehjemmet i de eksisterende afdelinger for at sikre, at der er færrest mulige kontakter på tværs. De fleste medarbejdere bevæger sig alene inden for en zone. Men der er enkelte medarbejdere, som har tværgående funktioner - for eksempel ansvarshavende personale i de enkelte vagtlag. Disse personer er nødt til at bevæge sig på tværs for at udføre deres arbejde. Alle medarbejdere bærer værnemidler, når de har kontakt med beboerne - helt i tråd med retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne," siger Anne Mette Fugleholm.

