Med sejren over Aalborg vandt Gentofte Volleys ligaherrehold grundspillet. Her angriber Gentofte i en kamp tidligere på sæsonen. Arkivfoto: Flemming Patulski Nielsen.

Aalborg pressede Gentofte

Anført af den storspillende spilfordeler Pietro Soli havde aalborgenserne ikke mindre end fem sætbolde i første sæt. Gentofte-modtagningen var ikke på det sædvanligt høje niveau. Det gav faktisk et i volleyarenaen længe savnet jævnbyrdigt sæt med masser af side-outs fornemt dirigeret af ligaens måske to bedste spilfordelere.

Medvirkende til Aalborgs overraskende flotte resultat i første sæt var et formidabelt forsvar. Hertil kom meget fin modtagning, hvor libero Lukas Sarup viste meget højt niveau. Ærgerligt for ham gav hans første dårlige boldberøring Gentofte sætsejr med 33-31.

Nordjyderne fortsatte med at kæmpe trods dukkerten ved ikke at kunne sætte trumf på i første sæt. Men Gentofte strammede op. Der kom mere skarphed, selv om der var lidt uvant grus i holdets normalt velsmurte maskineri. Sebastian Mikelsons gik et par gange i gulvet i forsøg på at gøre vildfarne bolde angrebsmodne. Skarpheden gav dog gevinst med 25-17 og 25-15 i andet og tredje.