Aakanden GF og Jægersborg Boldklub slår pjalterne sammen

Ambitionen hos de to samarbejdsklubber er at skabe det bedste lokale talentmiljø, men også at favne bredt for de knap så ambitiøse

Det er to fodboldklubber med hver sit udgangspunkt, der nu går sammen om at skabe et unikt træningsmiljø for byens fodboldglade unge.

"Vi har en fælles vision om en ny måde at drive foreningsidræt og hvordan man kan skabe en klub, der er relevant for alle og samtidigt kan fastholde de unge i sport og foreningsliv," siger Bo Køhler Ljungdahl, bestyrelsesformand i Jægersborg Boldklub, i en pressemeddelelse.

René Møllegaard fra Aakanden er enig og supplerer:

"Vi vil være der for alle og skabe rammerne for en lokal klub, som tilbyder høj kvalitet tilpasset de forskellige behov, niveauer og ikke mindst fodbolddrømme. Præcis som Aakanden GF's velkendte slogan 'Små ben, store drømme'," lyder det fra Aakandens grundlægger.

Store ambitioner Tilsammen har de to klubber de nødvendige kompetencer for at kunne skabe en stor klub med både god stemning, sociale aktiviteter, daglig klubhus-hygge og plads til børn, som både vil lege og spille fodbold.

Herudover er ambitionen, at klubben skal kunne tilbyde fem ugentlige træninger, kostvejledning, fysisk træning og specialtræning til dem, der kan og vil fodbold på højeste niveau.

"Vores plan er fra august at få skabt det bedste talentmiljø i Gentofte - som en start for vores fælles årgange 2008 og 2009 - ved at tilbyde fire ugentlige aftentræninger og en ugentlig morgentræning. Dertil vil vi tilknytte en diætist og fysisk træner, som skal være med til at udvikle vores spilleres fysiske og motoriske kompetencer," siger Bo Køhler Ljungdahl.

De to klubber har allerede startet de første trænings- og kampsamarbejder, og frem til sommerferien afholdt klubberne fælles interne arrangementer med fodbold og grillhygge i og ved klubhuset.

"Vores mål er at gøre fodbolden i Gentofte endnu bedre. Lige nu er vi to klubber om at skabe dette nye samarbejde - og faktisk er vi helt åbne for at inkludere andre klubber i Gentofte Kommune, der vil være med til at realisere den vision," slutter Bo Køhler Ljungdahl. jbl

Fakta om klubberne Aakanden GF har eksisteret i 10 år og har i dag ca. 300 medlemmer fordelt fra U4 (2017) op til U13 (2008).

Klubben er en anerkendt børnefodboldklub i Charlottenlund og Ordrup. Klubben er kendt for sit ambitiøse set-up og høje kvalitet hos trænerne, og klubben er i dag repræsenteret på både liganiveau og i de højeste børnerækker.

Jægersborg Boldklub har eksisteret i 72 år og har i dag ca. 650 medlemmer - fra fire år til 83 år, hvoraf de ca. 175 er seniormedlemmer.

Klubben har i mange år fokuseret på det sociale samvær, udvikling af spilglæde og træningsparathed for børn på alle spillerniveauer, samtidig med at klubben også skaber topspillere bl.a. JB's U17 hold, som spiller i Øst.

