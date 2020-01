ANMELDELSE: Sophisticated Ladies i Byens Hus

Tenorsax-spilleren Christina Dahl var kompetent og levende med gode indfald og idérigdom. Smuk tone og skøn teknik fik de forskellige numre til at svæve via hendes lette klang og sarte broderi af sølvagtigt fletværk. Blot intonerede hun ofte lidt for højt, hvilket kan skyldes avantgarde-tendenserne, men det kunne godt få specielt langsomme passager til at blive for 'skrøbelige'.

En sand fornøjelse var det at overvære deres ret kammerjazz-agtige udfoldelser i Byens Hus, med avantgarde-tilbøjeligheder i ascendanten. Men de kommer fint rundt selv i komplicerede passager og harmoniske sammenhænge. Netop hvad mange års sammenspil udmønter sig i, når musikerne og materialet er i orden som her.

Forbilledlig støtte

En solid bas var Gentofte-borgeren Helle Marstrand, som med smuk og 'karamelagtig' klang balancerede de øvrige musikere til en helhed med en fast nøglelyd med mindelser om bassister, som Danmark er kendt for i jazzkredse verden rundt. Også i ret så vanskelige hurtige passager stod hun distancen fuldt ud og understøttede solisterne forbilledligt.

Samlet set er det et band med bredt potentiale, hvilket blev vist med det stærkt varierede repertoire fra danske sange via Ellington over Albert Ayler til egne kompositioner.

Af sidstnævnte kan fremhæves Benita Haastrups 'Dans i den lyse sommernat', som fremstod lige så poetisk og lyrisk som komponistens spil er det. Sommerens dufte serveret på et køligt jazz-fad.

At man af og til følte, at musikken gik i opløsning, tror jeg er en del af farveladen for dette band. Helt ude på det yderste af neglene er det befriende, når der igen kommer lyd i rummet og substans i den samlede klang. Kontraster simpelthen.

Dejligt at høre Sophisticated Ladies i Gentofte Jazzklub, som til lejligheden brillerede med ny lyssætning, som indhyllede pigerne med pastelagtigt lys som baggrundskulisse.

Stuvende fuldt hus gjorde sit til, at stemningen var på toppen, og det ser heldigvis ud til, at dét er mere reglen end undtagelsen.

Flot, flot Gentofte Jazzklub, som skal have fem stjerneskud fra jazzhimlen i hatten for dette arrangement.