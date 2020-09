Årvågen borger alarmerede politiet

Klokken 22.29 mandag aften fik Nordsjællands Politi en anmeldelse fra en beboer på Frølichsvej, der kunne fortælle, at to mænd luskede rundt i området og kiggede nysgerrigt på boliger, og anmelderen mistænkte, at de havde indbrud for øje.

Flere patruljer blev sendt til området, men trods kort visuel kontakt med de to mænd samt eftersættelse til fods, lykkedes det ikke at få fat på de to mænd, der stak af, da de så politiet. Men politiet vi gerne rose anmelder for at holde øje med nabolaget og kontakte politiet med sin mistanke.