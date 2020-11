?Den lokale ornitolog og fuglefotograf Heidi Quist er her i gang med at tage billeder af fugle.

Årets skønne skud fra Gentofte Sø

Hun har nu for femte år i træk udgivet en flot årskalender illustreret med tolv smukke fuglefotos, alle taget ved Gentofte Sø og alle fint afstemt med årstiden. Kalenderen kan købes hos boghandleren 'Under Bogen' på Gentoftegade 66 og i Naturværkstedet på Gentoftegade 55.

"Af de mere usædvanlige glimt, som det er lykkedes fotografen at fange med sin kameralinse, må især fremhæves tajgafluesnapperen, som i november i fjor blev fundet i Folkeparken som en helt ny art for Danmark. Endvidere en lille og yderst væver art som halemejsen, som det ellers er svært at fange i et roligt øjeblik. Et af mine egne yndlingsfotos i kalenderen er dog det af grågåsemor, der beskyttende gemmer sine gæslinger under sine vinger," fortæller Thomas Vikstrøm fra Dansk Ornitologisk Forening.