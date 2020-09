Sangeren Claus Hempler må væbne sig med tålmodighed, når det gælder overrækkelsen af den Dan Turèll-pris, han skulle have haft allerede for et halvt år siden. Pressefoto

Årets overrækkelse af Dan Turèll Medaljen er udskudt

Først var det meningen, at sangeren Claus Hempler skulle have haft årets udgave af Dan Turèll Medaljen torsdag den 19. marts, på Onkel Dannys fødselsdag. Men på grund af frygten for coronavirussens udbredelse blev det besluttet i stedet at uddele medaljen den 15. oktober, på 27 års dagen for Dan Turèlls død.