Gentofte Kommunes Initiativpris går til en breds kreds af borgere og grupper, der har bidraget til at videreformidle Dan Turèlls forfatterskab.

Årets initiativpris går til en større flok

Villabyerne - 04. maj 2021 kl. 16:08 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

"Dan Turèlls plads. Skulpturen Alfabet TURÈLL. Dan Turèll-samlingen, selskabet, mindefonden, medaljen. Vangede satte aftryk i Dan Turèlls liv og værk, og Dan Turèll har sat blivende aftryk i hele Gentofte. Et aftryk, der løbende udbredes og revitaliseres i takt med tiden, takket være mange borgeres engagement, viden, idérigdom og vedholdenhed."

Sådan begrunder Gentofte Kommune i en pressemeddelelse, at kommunalbestyrelsen i år har besluttet at hædre netop indsatsen for at videreformidle og udbrede kendskabet til Dan Turèlls forfatterskab med Initiativprisen.

Konkret vil kommunen overrække prisen til gruppen omkring Dan Turèll-samlingen på Vangede Bibliotek, mens de medfølgende 25.000 kroner skal gives til en bredere kreds, så flest mulige bidragsydere anerkendes.

Historien om Dan Turèll og Gentofte går tilbage til 1950'erne, da Dan Turèll sammen med sin mor og far og søskende flyttede til Mosegårdsvej i Vangede. Han var da 9 år gammel, og Vangede kom til at danne rammen om gode barndoms- og ungdomsår. Det var hér, at Dan Turèll fattede interesse for ordene og bogstaverne, og årene i Vangede formede hans voksenliv og hele hans kunstneriske produktion.

Vangede Billeder fra 1975 er Dan Turèlls kunstneriske gennembrud, og bogen er en hyldest til det erindrede Vangede. Lige siden har skiftende generationer af formidlere gjort deres for at bevare og hædre mindet om den store digter.

Et eksempel er den forudseende, men anonyme medarbejder fra Gentofte Kommune, som længe før planerne om at navngive en plads i Vangede efter Dan Turèll opstod, havde sørget for at reservere navnet Dan Turèll i Vejnavnenævnet.

Det betød, at kommunalbestyrelsen i december 2006 kunne vise sit engagement i det kendte bysbarn, da det blev besluttet at navngive Dan Turèlls Plads.

Et andet eksempel er den persongruppe, som i samarbejde med Dan Turèlls familie fik lavet et forslag til en skulptur for at hædre Dan Turèll.

Det blev til Kenn André Stillings Alfabet TURÈLL, der pryder Vangede, og som er inspireret af digterens kendte ord: "Alfabetet er mit bedste legetøj".

Gentofte Kommune fremhæver, at formidlingsfaklen i dag bæres videre af bl.a Dan Turèlls Mindefond, som siden 1994 har arbejdet med at fremme kendskabet til og udbredelsen af yngre dansk fortællekunst. Mindefonden stiftede Dan Turèll Selskabet, hvis formål er at udbrede og vedligeholde Dan Turèlls litterære arv samt uddele Dan Turèll Prisen til en kunstner, der korresponderer med Turèlls liv og værk. Prisen uddeles årligt og overrækkes på Vangede Bibliotek i Dan Turèll-samlingen.

Gruppen omkring Dan Turèll-samlingen på Vangede Bibliotek bygger på et solidt fundament af tidligere årtiers formidling og yder et nutidigt bidrag til at bevare og udvikle kendskabet til forfatteren og hans virke. Gruppens indsats omfatter en nyindretning af Dan Turèll-samlingen, som revitaliserer den både som udstillingssted, som levende materialesamling og som rum for lokale kulturaktiviteter. Gruppen har også fået samlingen katalogiseret og sikret via Gentofte Lokalarkiv, ligesom den aktuelt arbejder på at nyudvikle Turèll-samlingens hjemmeside.

Borgmester Hans Toft (K) er glad for at kunne anerkende den store indsats.

"I kommunalbestyrelsen var vi enige om at anerkende alle de mange, der har bidraget til formidlingen af Dan Turèlls forfatterskab. Der er tale om en ekstraordinær, utrættelig og meget idérig indsats, som har gjort en forskel både i Gentofte og i Danmark med formidlingen af et forfatterskab, som bliver ved at fascinere. Takket være den enestående formidlingsindsats hen over mange år har Dan Turèll sat blivende aftryk i vores kommune, og hans liv og værk er blevet inspirationskilde for unge digtere i hele landet. Det er et imponerende formidlingsarbejde, og det er en glæde at anerkende det med Gentofte Kommunes Initiativpris i år," siger han.

Initiativprisen vil blive overrakt ved at arrangement i Vangede under Kultur & Festdage, som i år ligger i dagene den 10. til den 13. juni.

Om Gentofte Kommunes Initiativpris

Prisen går årligt til nogen, der har gjort en særlig indsats for lokalsamfundet, fortrinsvis inden for det sociale eller kulturelle område, eller i idræts- eller erhvervslivet.

Ud over æren får prismodtageren 25.000 kr. Initiativprisen er blevet uddelt årligt siden 2008.