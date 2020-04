Årets Kultur & Festdage er aflyst

Fire dage i juni skulle Gentofte have hyldet kulturlivet i alle dets afskygninger i en fælles fest. Ganske som vi plejer, men lige som så meget andet her under coronakrisen, må Kultur & Festdage 2020 nu også aflyses.

De arrangører, der har søgt tilskud, har mulighed for at udskyde deres arrangement til Kultur og Festdage 2021, hvis de ønsker det. Deres ansøgning om tilskud fra i år vil i så fald gælde som en forhåndsgodkendelse.

De arrangører, der allerede har anvendt deres tilskud til at indgå aftaler og kontrakter med kunstnere, som de ikke har mulighed for at flytte eller komme ud af, skal kontakte kulturkoordinator Per Sohl fra Gentofte Kommune, "så vi kan finde ud af det sammen, så I ikke skal stå tilbage med udgifter," skriver konstitueret kultur- og ungechef Anna Tolstrup Jensen i det orienteringsbrev, alle arrangører har modtaget.