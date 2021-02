Se billedserie Annette de Jonquières, der i dag bor i Charlottenlund, blev bidt af den brasilianske natur og akvarelmaling og er i dag anerkendt botanisk maler. Hun er nu udnævnt til Gentoftekunstneren 2021. Foto: Gentofte Kommune

Årets Gentoftekunstner har øje for naturens skønhed

Villabyerne - 15. februar 2021

Annette de Jonquières udnævnes til Gentoftekunstneren 2021 som en anerkendelse af sit omfattende professionelle virke som botanisk akvarelmaler.

Annette de Jonquières bor i Charlottenlund, men hun har tilbragt en stor del af sit liv i fjerne lande. Som medrejsende hustru for en ægtemand, der var udstationeret af ØK, nåede hun at bo i Brasilien ad to omgange, på Filippinerne og i Thailand.

Mødet med den frodige brasilianske natur blev et vendepunkt i hendes liv, og hun er i dag anerkendt som en af landets fremmeste botaniske malere.

Annette de Jonquières har blandt andet illustreret Den Store Danske Encyklopædi og har skabt to frimærkeserier for Post Danmark.

"I Brasilien boede vi lidt uden for Sao Paulo, midt i en frodig og overvældende natur. Vi havde britiske naboer, og på deres vægge så jeg botaniske akvareller. Lige dér skete en kortslutning i mig.

De akvareller og så naturen derude - de bestemte, at jeg skulle male. Og det har jeg jo så gjort siden," fortæller Annette de Jonquières i en pressemeddelelse fra Gentofte Kommune.

Gentoftes sjældne orkidé I forbindelse med udnævnelsen til Gentoftekunstner har Annette de Jonquières skabt en akvarel af priklæbet gøgeurt.

Det er en sjælden og fredet orkidé, der kun vokser ganske få steder i Danmark. Den findes ved Gentofte Sø, og Gentofte Kommune har såkaldt artsansvar for den. Det er hendes værk, der i nummereret tryk vil være Gentoftes officielle gave i 2021.

"Annette de Jonquières har et enestående og meget omfattende virke som botanisk maler, og det ønsker vi at anerkende. Hun videregiver en begejstring for naturen i sine detaljerige akvareller, og det er derfor en stor glæde at kunne udnævne Annette de Jonquières som Gentoftekunstner 2021," udtaler borgmester Hans Toft i pressemeddelelsen.

Annette de Jonquières glæder sig over udnævnelsen og ønsker at give noget vigtigt videre til dem, der nu får hendes værker:

"Jeg vil virkelig gerne have andre til at få øje på naturens skønhed. Og forstå vigtigheden af, at man bevarer naturen. At man ikke bare skover - det sker jo alt for meget. Naturen er vidunderlig. En evig inspiration," udtaler hun.

Pris på 25.000 kr. Siden 1994 har Gentofte Kommune årligt udnævnt en kunstner bosiddende i Gentofte Kommune til Gentoftekunstner.

Den udpegede kunstner modtager en pris på 25.000 kr. og producerer et antal værker, som anvendes til repræsentationsgaver i det indeværende år. Derudover figurerer et af Gentoftekunstnerens værker på kommunens lykønskningskort og julekort for 2021. jesl