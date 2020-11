Se billedserie Himmelhavens placering markeres diskret på terræn med spejlblanke prismer, der reflekterer himlen samt de grønne omgivelser. Model: Snøhetta

Åbner i foråret: Ordrupgaard kan se lyset for enden af Himmelhaven

I maj 2021 forventer Ordrupgaard at slå dørene op igen efter 3½ års lukkeperiode. Det er halvandet år senere end først planlagt. Den underjordiske tilbygning Himmelhaven til en pris af 131,5 million

Problemer med at finde den rette hovedentreprenør, prisstigninger på grund af byggeboom og endelig problemer med at finde den rette levendør af sikkerhedsdøre.

Det er de tre hovedforklaringer på, at Ordrupgaard ender med at have haft lukket for gæster i 3½ år, inden kunst­elskerne atter kan slå et smut forbi Vilvordevej 110 for at studere fransk impressionisme.

Museet lukkede ned i slutningen af 2017, fordi arbejdet med at opføre det underjordiske anlæg Himmelhaven skulle sættes i gang. Dengang var det forventningen, at museet kunne genåbne i oktober 2019.

Men byggeriet af Himmelhaven blev forsinket, inden det overhovedet var begyndt. Det dengang 102,7 millioner kroner dyre projekt måtte gennem flere udbudsrunder, før den rette entreprenør blev fundet. Mens projektet stod stille, førte det massive byggeboom i Danmark til prisstigninger.

"Licitationsprisen i januar 2018 var særligt høj, og først på baggrund af en ekstrabevilling fra fondene på 28 mio. kr. i efteråret 2018 blev projektets udførelse igen igangsat. I samarbejde med hovedentreprenøren blev der udarbejdet en revideret udførelsestidsplan, hvoraf det forventedes, at byggeriet skulle stå klar til Ordrupgaard, så museet kunne genåbne i efteråret 2020," forklarer Marianne Weberg, enhedschef i Slots- og Kulturstyrelsen, der er bygherre på projektet.

Blev igen forsinket Først i marts 2019 blev selve byggearbejdet altså sat i gang, næsten halvandet år efter nedlukningen. Men tidsplanen om at genåbne i efteråret 2020 holdt ikke.

"Når vi alligevel ikke blev klar til at genåbne i efteråret 2020, skyldes det et meget højt sikkerhedsniveau, der gjorde det vanskeligt at finde leverandører af sikkerhedsdøre, som kunne honorere vores høje krav. Da der er tale om en bygning, der skal huse værker, som er væsentlige for dansk kultur, skal sikkerheden naturligvis være helt i top. Vi har fundet den rette leverandør, og dørene bliver monteret til december, hvorefter vi kan få de sidste indvendige og udvendige arbejder på plads," fortæller Marianne Weberg.

På spørgsmålet, om der har været udeståender/uenigheder med entreprenøren, svarer hun:

"Konsortiet Juul & Nielsen og Barslund har været vores hovedentreprenør på projektet, siden vi skrev kontrakten under i slutningen af 2018. Vi har haft en tæt dialog med vores entreprenør under hele projektet, og vi har fokus på en konstruktiv og løsningsorienteret tilgang til at løse de udfordringer, der måtte opstå i et projekt hen ad vejen."

Marianne Weberg forventer, at det endelige byggeri holder sig inden for budget­rammen på 131,5 millioner kroner.

Fordobler pladsen For de penge får Ordrupgaard en fordobling af sit udstillingsareal. Den underjordiske tilbygning giver tre nye sale til den faste samling samt to ekstra sale til særudstillinger.

Himmelhaven er tegnet af det prisbelønnede norske arkitektfirma Snøhetta, som også står bag Operahuset i Oslo, biblioteket i Alexandria og mindesmærket for World Trade Center i New York.

Himmelhaven er finansieret ved bevillinger fra A. P. Møller Fonden, Augustinus Fonden, Realdania, Det Obelske Familiefond samt Knud Højgaards Fond.

Ordrupgaard og Himmelhaven Konsortiet Juul & Nielsen og Barslund I/S tog i marts 2019 fat på arbejdet med at skabe det underjordiske anlæg Himmelhaven, der skal huse Ordrupgaards kunstsamling af fransk impressionisme.

Det oprindelige budget for byggeriet var 102,7 millioner kroner, det blev i efteråret 2018 forhøjet til 131,5 millioner kroner.

Den norske tegnestue Snøhetta har tegnet den nye tilbygning til Ordrupgaard i samarbejde med COWI og EKJ Rådgivende Ingeniører. Snøhetta står bag spektakulære bygninger som for eksempel Operahuset i Oslo, Norge, biblioteket i Alexandria, Egypten, og 'The National September 11 Memomorial Museum & Pavillon i New York, USA.

Himmelhaven kommer fremover til at danne permanent ramme om museets fornemme samling af franske impressionister, som blandt andet tæller værker af Manet, Renoir, Monet, Degas og Gauguin. Det bliver nu muligt at se hele samlingen, herunder en række sarte pasteller, som kun sjældent har været udstillet.

Bevaringen af Ordrupgaards kostbare samling er et af hovedformålene med opførelsen af Himmelhaven.

