95 år: Altid positiv, kreativ, nysgerrig, hjælpsom og fuld af viden

Ulla Hytten gjorde, indtil sin pensionering som 70-årig, karriere gennem 21 år inden for sundhedssektoren i Gentofte som fuldmægtig i daværende Københavns Amts Sygehusdirektorat.

Hun var chefsekretær for to sygehusdirektører (Sylvest Larsen og Frank Wilhelmsen) og tre sygehusudvalgsformænd i perioden, hvor Per Kaalund var amtsborgmester.