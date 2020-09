Så er der koncert med Dr. Alban på Bakken. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: 90'er fest på Bakken - under særlige forhold Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

90'er fest på Bakken - under særlige forhold

Så er der koncert. Dr. Alban gæster fredag 11. september klokken 20 Friluftsscenen på Bakken til sæsonens første koncert

Villabyerne - 10. september 2020 kl. 15:06 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"90'er-ikonet Dr. Alban bevæger sig inden for reggae og dancehall-genren og udgav tilbage i 1990 debutsinglen 'Hello Africa'. Han er blandt andet også kendt for hittet 'It's My Life' fra 1992 og 'Sing Hallelujah' i 1993," skriver Bakken i en pressemeddelelse.

"Jeg ser virkelig frem til koncerten på Dyrehavsbakken. Det er et meget ikonisk sted at spille, og jeg er meget beæret over at have fået muligheden. Jeg ser frem til igen at kunne stå på en scene foran et dejligt publikum," fortæller Dr. Alban forud for koncerten.

Også Bakkens direktør, Nils-Erik Winther glæder sig over, at der endelig kan blive afholdt koncert på Bakken.

"Det er dejligt, at vi igen kan opleve noget musik og gratis underholdning på vores musikscene. Det glæder mig, at vi endelig kan byde gæsterne velkommen til en sensommerkoncert," siger Bakkens administrerende direktør, Nils-Erik Winther.

Særlige forhold Koncerten med Dr. Alban vil blive afholdt på andre vilkår, end vi er vant til på Bakken, på grund af corona. Publikumsområdet foran Friluftsscenen vil blive hegnet ind, og der vil være adgang til 500 gæster.

"Vi afgrænser området omkring Friluftsscenen for at sikre, at der er god mulighed for at holde den nødvendige afstand," siger direktør Nils-Erik Winther, der desuden fortæller, at der vil være håndsprit tilgængeligt på pladsen og ved begge indgange til publikumsområdet.

På pladsen vil der også være vagter til stede, som sørger for, at folk holder den nødvendige afstand. Det er ikke muligt at forudbestille plads i det indhegnede areal, og man opfordrer derfor folk til at dukke op i god tid for at sikre en plads til koncerten. jk