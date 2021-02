Synoptik fylder i år rundt - nemlig 90 år. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: 90 års jubilæum: Det begyndte med billige sygekassebriller Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

90 års jubilæum: Det begyndte med billige sygekassebriller

Synoptik på Jægersborg Allé i Charlottenlund markerer 90 års jubilæum for optikerkæden

Villabyerne - 08. februar 2021 kl. 08:05 Kontakt redaktionen

Det begyndte med billige sygekassebriller for at sikre almindelige danskere et godt syn.

"I 1931 opstod 'Sygekassernes Optik' med et ønske om at gøre briller tilgængelige for alle. I år fejrer virksomheden - der i dag er bedre kendt som Synoptik - 90 års jubilæum. Det gælder også i Synoptik på Jægersborg Allé i Charlottenlund. Siden butikken åbnede, har den været med til at hjælpe beboerne i Charlottenlund til et bedre syn," skriver Synoptik i en pressemeddelelse.

Omkring 60 procent af den danske befolkning går med briller. Men for 100 år siden var briller forbeholdt de få og velhavende, fordi priserne var høje og pengene små.

Det ville optiker Sophus Robert Delfer lave om på, og derfor stiftede han i 1931 'Sygekassernes Optik', der siden 1976 har været kendt som Synoptik.

Delfer opfandt blandt andet sygekassebrillen, som gjorde det muligt for flere danskere at få råd til briller.

Synoptik var i 70'erne den første butik i Danmark til at introducere flerstyrkeglas. I samme årti blev kæden den første til at tilbyde kontaktlinser, og i 80'erne var de med til at opfinde 1-dagskontaktlinsen, der i dag bruges af flere hundrede tusinde danskere hver dag, skriver Synoptik selv i en pressemeddelelse. Jk

relaterede artikler

80 år: Ulf Pilgaard savner revyen 15. november 2020 kl. 07:21