9. klasser på standby: "Mette, luk mig ud"

Bernadotteskolens ældste skriver corona-dagbog til Villabyerne efter to måneder uden skolegang. Om skyld og skærm og uvished og usynlighed og pizzaer og pindsvin og om en tid

"Min krop er ved at give op," skriver Emil om at hænge 15 timer ved skærmen. "Selv mine drømme længes efter at komme i skole," skriver Grace.

"Om et år vil jeg være en sekstenårig i en syttenårig krop, som stadig tror, at vi lige er gået ind i 2020," konkluderer Emma om den tabte tid, og Yasmine skriver: "10 år af skole og ingen afslutning - og oveni er sommeren aflyst."

Hvordan har de det egentlig, de store elever, der nu har været hjemme fra skole i snart to måneder?

I samarbejde med forfatter Cecilie Rosdahl har Villabyerne sat de ældste elever på Bernadotteskolen i gang med at skrive prosatekster om deres liv i corona-tiden, og vi har nu samlet de bedste strofer fra 9. b og den internationale linje 5.E, der svarer til 9. klasse.

De følgende tekster og -uddrag er blevet til i samarbejde med elevernes lærere Elisa Hoffmeyer og Sidsel Nattestad, som har brugt forfatter Cecilie Rosdahls oplæg fra Gyldendals undervisningsportal: En corona-dagbog i kortprosa, som inspirerer eleverne til kort og konkret at skrive om deres liv i corona-tiden.

Venter på pressemøde

Anna

Mor siger: Hvis du er frustreret og sur så slå på en pude

Jeg klasker puden i gulvet og slår den til døde

Uvisheden driver mig til vanvid. Hvornår bliver jeg lukket ud af corona-fængslet?

Mette, luk mig nu ud!

Hvilken dag var det nu igen?

Yasmine

Ses med venner, folk på gaden giver os et bedømmende blik

en skyldfølelse kommer over mig "gør jeg noget forkert"

Jeg må godt ses med folk

Man kan ikke sidde derhjemme i flere uger (4. maj)

10 år af skole og ingen afslutning oveni det er vores sommer aflyst (5. maj)

Grace

Kan jeg være det bekendt?

Jeg ærgrer mig konstant

Men er det fair?

Jeg er jo ikke en del af dem der er hårdest ramt (5. maj)

Selv mine drømme længes efter at komme i skole

Det er mystisk

Skolens facade sniger sig ind i mit drømmeunivers

Dag efter dag

Det er skam ikke sket før (6. maj)

"Jeg kan mærke mig forsvinde" Albert

Har set første sæson af Peaky Blinders

Men er hun død? Ser næste episode

Hun var ikke død (6. maj) Emil

Min krop er ved at give op

Den kan ikke klare at sidde i den stol mere, men der er bare en hånd, der rækker ud fra tv'et og holder mig fast

Har siddet i den stol i 15 timer og kigget ind i en skærm. Mine øjne brænder og er helt røde

Min hals gør ondt, fordi jeg har spillet og snakket med mine venner

Vores snakke har været unikke

Min ene ven gik, fordi hans mor sagde, at han skulle stoppe med at spille

Vi har ikke vundet en eneste gang, men det kan vi ikke lave om på nu

Vores koncentration er blevet kastet ud af vinduet (2. maj)

August

Farverne spreder sig som virus over himlen

Jeg kan se dem spejle sig i naboens vinduer

Jeg kan mærke mig forsvinde i minder om livet før

Så blev der mørkt

Hvor blev alle farverne af?

(5. maj)

Silje

Jeg kan sagtens høre dem råbe. Som om de har glemt, at jeg er hjemme. Som om jeg bare er en usynlig skikkelse, der svæver rundt bag de tynde vægge (2. maj)

Jeg havde allerede taget papir og blyant frem. Satte mig ned for at tegne. Papiret var stadig blankt, da jeg rejste mig igen (3. maj)

I dag tændte jeg for radioen. Slukkede den hurtigt igen (4. maj)

Emma

Jeg går lange ture, der, for hver et skridt, får mine vabler til at bløde mere og mere

Nogle steder lugter byen af håndsprit, andre af hash

Jeg går i ring om mig selv og København, møder de samme navnløse mennesker igen og igen

Nogle har mundbind på, andre har bare ben og venner i armene (3. maj)

Jeg lever i en boble

Jeg har alt for meget tid men laver ufatteligt lidt

Lektier bliver udskudt og lavet en time inden afleveringsfrist, træningsmotivationen er lavhøjlavhøjmellemhøjlav, og køleskabsdøren bliver åbnet bare for lige at kigge

Om et år vil jeg være en sekstenårig i en syttenårig krop, som stadig tror at vi lige er gået ind i 2020. Måske varer det her år for altid (4. maj)

Lea

Lærerne spørger altid, hvordan vi har det, og om vi klarer det?

Det gør vi

Men dem der beslutter hvordan vi har haft det har det og skal have det de spørger os aldrig

Vi er online fra 9-14 og kan alle se alle hinandens bevægelser

Men vi er "mutede" og i hver vores tid og rum med rammer om

Ude i gården er træerne sprunget ud

Et er isolation, håndsprit og afstand

To venner er ok, men ti er for mange

Noget tredje er at møde en hund på gaden uden at kunne klappe den...

Udenfor Valentin

Glemmer alt om 'social distancing' og stiller mig bag en ældre mand i køen

- hvad fanden laver du?

Jeg trækker mig tilbage, men der står en kvinde en halv meter bag mig

- hvad fanden laver du?

Jeg er bagerst i køen nu (25. april)

Emilia

Det er sent

vi er nu på vej hjem efter at have siddet udenfor i kulden og spist pizzaer

Det er bælgravende mørkt

vi ser to lommelygter langt væk

det viser sig så at være et ældre ægtepar, som er ude at gå tur med deres hund

Vi passerer hinanden, og de begynder at snakke om afstand på en vred måde

Jeg undskylder og tager nogle skridt væk fra dem

De bliver ved med at mumle og pludselig råber manden "idioter" og konen bakker ham op

Det virkede som om, at vi skulle have skæld ud, fordi vi er en flok unge

og bliver dømt med det samme, fordi vi går en tur?

Jeg tror de gamle mennesker er angste for hele situationen

Men lige meget hvad, er det vigtigt at bevare den gode tone

de skal slet ikke bestemme, om vi må gå en tur

De ved især ikke, hvor meget jeg har passet på i denne her tid

det var første gang jeg så nogle af mine veninder i en måned

Vilma

Vi er på motorvejen

den er proppet med biler som om det er en helt almindelig søndag

Mine bedsteforældre har plaget os om at besøge dem

De keder sig

Vi sidder på terrassen med to meters afstand og snakker

De begynder at snakke om, hvis de ikke kommer til se nogen i et år

De bliver triste

Jeg har været egoistisk i denne tid og har kun tænkt på, hvis jeg ikke kan komme til fester og se mine venner

Det kan være, de ikke kan se nogen som helst (3.maj)

Zeno

I dag fandt vi et pindsvin i haven

Min Familie tog det indenfor

varmede det på badeværelset (29. april)

Om morgenen lod vi pindsvinet ud igen i naturen

Efter det gik vi en tur med hunden (30. april)

