9. klasser på standby: ”Mette, luk mig ud”

”Min krop er ved at give op”, skriver Emil om at hænge 15 timer ved skærmen. ”Selv mine drømme længes efter at komme i skole”, skriver Grace. ”Om et år vil jeg være en sekstenårig i en syttenårig krop som stadig tror, at vi lige er gået ind i 2020,” konkluderer Emma om den tabte tid, og Yasmine skriver: ”10 år af skole og ingen afslutning – og oveni er sommeren aflyst”.

Ses med venner, folk på gaden giver os et bedømmende blik en skyldfølelse kommer over mig “gør jeg noget forkert” Jeg må godt ses med folk Man kan ikke sidde derhjemme i flere uger (4. maj)

OM CORONA PROSA PROJEKTET Cecilie Rosdahl, der står bag undervisningsmaterialet, bor i Gentofte og er født i 1975. Hun er uddannet billedkunstner, manuskriptforfatter og lærer med en kandidat i didaktik (dansk). Her er Cecilies egen dagbog: https://bogreolen.dk/corona-kortprosa-dagbog_cecilie-rosdahl_9788740499438

"Jeg kan mærke mig forsvinde"

Albert

Har set første sæson af Peaky Blinders

Men er hun død?

Ser næste episode

Hun var ikke død (6. maj)

August

Farverne spreder sig som virus over himlen.

Jeg kan se dem spejle sig i naboens vinduer

Jeg kan mærke mig forsvinde i minder om livet før

Så blev der mørkt

Hvor blev alle farverne af? (5. maj)

Silje

Jeg kan sagtens høre dem råbe. Som om de har glemt, at jeg er hjemme. Som om jeg bare er en usynlig skikkelse, der svæver rundt bag de tynde vægge (2. maj)

Jeg havde allerede taget papir og blyant frem. Satte mig ned for at tegne. Papiret var stadig blankt, da jeg rejste mig igen (3. maj)

I dag tændte jeg for radioen. Slukkede den hurtigt igen (4. maj)

Emma

Jeg går lange ture, der, for hver et skridt, får mine vabler til at bløde mere og mere

Nogle steder lugter byen af håndsprit, andre af hash

Jeg går i ring om mig selv og København, møder de samme navnløse mennesker igen og igen

Nogle har mundbind på, andre har bare ben og venner i armene (3. maj)

Jeg lever i en boble

Jeg har alt for meget tid men laver ufatteligt lidt

Lektier bliver udskudt og lavet en time inden afleveringsfrist, træningsmotivationen er lavhøjlavhøjmellemhøjlav, og køleskabsdøren bliver åbnet bare for lige at kigge

Om et år vil jeg være en sekstenårig i en syttenårig krop, som stadig tror at vi lige er gået ind i 2020. Måske varer det her år for altid (4. maj)

Lea

Lærerne spørger altid, hvordan vi har det, og om vi klarer det?

Det gør vi

Men dem der beslutter hvordan vi har haft det,

har det og skal have det -

de spørger os aldrig

Vi er online fra 9-14 og kan alle se alle hinandens bevægelser.

Men vi er ”mutede”

og i hver vores tid og rum

med rammer om

Ude i gården er træerne sprunget ud

Et er isolation, håndsprit og afstand

To venner er ok, men ti er for mange

Noget tredje er at møde en hund på gaden

uden at kunne klappe den…

Emil

Min krop er ved at give op. Den kan ikke klare at sidde i den stol mere, men der er bare en hånd, der rækker ud fra tv’et og holder mig fast. Har siddet i den stol i 15 timer og kigget ind i en skærm. Mine øjne brænder og er helt røde. Min hals gør ondt, fordi jeg har spillet og snakket med mine venner. Vores snakke har være unikke. Min ene ven gik, fordi hans mor sagde, at han skulle stoppe med at spille. Vi har ikke vundet en eneste gang, men det kan vi ikke lave om på nu. Vores koncentration er blevet kastet ud af vinduet (2. maj)

Mit hoved gør ondt og mine øjne brænder. Jeg kan mærke, at jeg skal udenfor. Min ven ringer til mig. Vi aftaler vi mødes på Hellerup havn klokken 15. Klokken er 14 og er ikke stået op. Jeg kan knap nok rejse mig op. Har ikke stået op i 24 timer. Min mor er ude og gå en tur med sin veninde. Jeg tager toget til Hellerup station og møder mine venner ved Nettoen. Vi tager ned til havnen og sætter os på en græsplæne. Vi har det sjovt. Vi spiller fodbold og drikker øl og hører musik. Jeg havde inviteret en veninde, som sagde, hun ikke kunne, fordi hun skulle have familietid men ser så, hun skal mødes med sine andre veninder (3. maj)