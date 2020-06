Se billedserie Arianna og Alexandra på arbejde ved Gentofte Station.

Send til din ven. X Artiklen: 9-årig miljøaktivist fra Gentofte prøver at opdrage på de voksne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

9-årig miljøaktivist fra Gentofte prøver at opdrage på de voksne

Hver weekend fatter Alexandra skraldepose, handsker og gribetang for gøre rent på Gentofte Station. Hun håber på, at hende og hendes families indsats kan være med til at inspirere andre

Villabyerne - 11. juni 2020 kl. 11:40 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Måske er der rygere, der fremover vil tænke sig om en ekstra gang, inden de tværer deres cigaretskod ud på jorden.

Det er i hvert fald håbet for Alexandra Boenæs og hendes søster Arianna.

De seneste mange weekender har Alexandra Boenæs på 9 år iført sig handsker og affaldssæk for at drage mod Gentofte Station for at rydde op. Ofte i selskab med sin søster Arianna på 11 år.

Hun undrede sig nemlig over, hvor mange skod der lå omkring stationen. Især i betragtning af, at der faktisk er sat nogle ganske små klistermærker på dørene om, at stationen er røgfrit område. Men at dømme efter antallet af cigaretskod, så er det de færreste, der lader til at være bevidste om det.

Men Alexandra er bevidst. Hun ved nemlig, at cigaretskod indeholder plastik, og at svineriet ved Gentofte Station forurener naturen.

Så Alexandra gik i gang med at rydde op.

Taknemmelige erhvervsdrivende Abdul fra Stationskiosken var af gode grunde meget glad og taknemmelig for pigernes indsats og spurgte, om der ikke var noget, han kunne gøre. Og det var der, sådan set. Så når folk nu kommer for at købe cigaretter på stationen, så kan han samtidig give dem et lille lommeaskebæger med.

Det er Ren By Gentofte, der har doneret kasserne med engangsaskebægre.

Også Annette fra Bennys Pølsevogn på stationspladsen var med på at forsøge at opdrage lidt på kunderne med uddeling af engangsaskebægre. Og de er også søde til at byde på frokost, når pigerne er færdige med oprydningen.

Men hvad får to skolepiger til i stort set hver weekend og i al slags vejr at rydde Gentofte Station for skrald og cigaretskod. Man skulle tro, at de kunne finde på noget sjovere at tage sig til.

"Det er en god ting at gøre, og jeg vil gerne hjælpe naturen. Normalt er det børn, der lærer af voksne. Men nogle gange gør børn noget særligt, som voksne kan lære noget af," siger Alexandra.

Pigernes 14-årige storesøster Andrea støtter også op om projektet. Hun har designet nogle plakater til Ren Station Kampagnen, der blandt andet skal op at hænge på Gentofte Station.

Hun ved godt, at det kan være svært at ændre på de voksnes vaner.

"Men nogen skal jo vise et godt eksempel," siger Alexandra.

"Man ved også, at folk er mere fristet til at smide skrald eller cigaretter, hvis der ligger noget i forvejen," siger Arianna.

De synes selv, at de er et godt eksempel på, at når man først får blik for skraldet, så er man nærmest nødt til at samle det op.

"Den anden dag var jeg i Bernstorffsparken med fem veninder fra skolen, og der lå én masse skrald. Vi havde lidt ekstra tid, så vi begyndte at samle det op," siger Arianna.

Hun synes godt, man på skolerne kunne have endnu mere fokus på det.

"Vi har en dag om året, hvor vi rydder op ude og inde, men jeg synes sagtens, man kunne gøre det en gang i kvartalet i stedet for," siger Arianna, og det er Alexandra enig med hende i.

Pigerne går henholdsvis på Kildegård Privatskole og på Tjørnegårdsskolen.

De har før været med til en del affaldsindsamlinger, for det med at holde naturen ren og pæn er faktisk et familieanliggende.

Det kræver en indsats Pigernes mor Erika Boenæs er aktiv i LINK Environmental Ambassadors (LEA), der udspringer af det internationale kvindenetværk LINK.

Her mødte Erika Boenæs og Lea Gram Jacobi, der har været med til at starte foreningen, hinanden. I første omgang for at spille tennis sammen, men siden kom miljøaspektet til.

Erika Boenæs, der oprindeligt er fra Filippinerne ved, at Danmark rundt omkring i verden er kendt for at være rent, pænt og grønt. Men hun bemærkede, at det pludselig flød med mere og mere skrald.

"Det er som om, at danskerne tager det for givet, at der er rent og derfor bliver sløsede og ligeglade. Engang var det 'Green, Clean and Beautiful Denmark'. Det skal det være igen," siger Erika Boenæs.

For tre år siden arrangerede LINK Environmental Ambassadors deres første affaldsindsamling i forbindelse med Earth Day. Indsamlingen fandt sted omkring Forstbotanisk Have og Charlottenlund Skov, hvor de befriede naturen for sko, stiger, dæk, dametasker, et pengeskab - og selvfølgelig masser af dåser og flasker.

Siden har de også arrangeret genbrugsindsamlinger af tennisbolde i HIK, hvor de begge spiller tennis, og flere forskellige affaldsindsamlinger i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Gentofte og Gentofte Kommune.

Fakta LINK Environmental Ambassadors (LEA) er en underorganisation af Ladies International Network København (LINK).



I dag er der omkring 30 aktive medlemmer i LEA, mens der på deres Facebook side er 475 følgere. Hvert kvartal bliver medlemmerne inviteret til inspirationsmøder, hvor der bliver holdt relevante oplæg om bæredygtighed. De frivillige medlemmer holder sig ikke tilbage, når de ser muligheden for miljø- og klimavenlige forbedringer. De sætter bæredygtighed på dagsordenen og forsøger at engagere andre i klimakampen ved at gå i dialog med myndigheder, institutioner, medier, bestyrelser, supermarkeder, butikker, restauranter og caféer.

LINK er et netværk for kvinder med international baggrund med bopæl i Københavnsområdet, og er med sine over 350 medlemmer den største organisation af internationale kvinder i København. er en underorganisation af Ladies International Network København (LINK).I dag er der omkring 30 aktive medlemmer i LEA, mens der på deres Facebook side er 475 følgere. Hvert kvartal bliver medlemmerne inviteret til inspirationsmøder, hvor der bliver holdt relevante oplæg om bæredygtighed. De frivillige medlemmer holder sig ikke tilbage, når de ser muligheden for miljø- og klimavenlige forbedringer. De sætter bæredygtighed på dagsordenen og forsøger at engagere andre i klimakampen ved at gå i dialog med myndigheder, institutioner, medier, bestyrelser, supermarkeder, butikker, restauranter og caféer.LINK er et netværk for kvinder med international baggrund med bopæl i Københavnsområdet, og er med sine over 350 medlemmer den største organisation af internationale kvinder i København. Indsamling den 13. juni Lige nu er de i gang med at planlægge en stor event den 13. juni. Det er et samarbejde med "Dråben i Havet GØR en Forskel", Grøn Guide Gentofte og 11 andre organisationer.

Affaldsindsamlingen kommer til at finde sted 18 forskellige steder i Storkøbenhavn.

"Vi har gribetænger, poser og handsker doneret af Gentofte Kommunes afdeling for Affald og Genbrug," så man skal bare møde op," siger Lea Gram Jacobi.

Målet er selvfølgelig at inspirere til en adfærdsændring. Det må gerne være sejt at samle skrald. Og vejen er ikke løftede pegefingre. Det er derimod humor, høflighed og det at gå foran som et godt eksempel.

Selv oplever de, at det er en god måde at være sammen på.

"Vi får altid masser af positive tilkendegivelser, når vi er ude at samle skrald. Og børn synes som regel, det er rigtig sjovt at gå på skraldejagt - især når der kommer et konkurrenceelement ind i det," siger Lea Gram Jacobi, der selv har to drenge, der også altid er med til indsamlingerne.

For Erika Boenæs er der en tilfredsstillelse ved at gøre noget aktivt.

Cigaretskod Cigaretskod indeholder plastik, som er et meget holdbart materiale. Derfor forsvinder et cigaretskod ikke bare, når det efterlades i naturen. Det nedbrydes til bittesmå stykker mikroplast, som bliver i naturen. Ifølge LEA bliver der dagligt smidt omkring otte millioner cigaretskod på gaderne og i naturen. Denne forureningskilde er én blandt mange, som LEA vil til livs. Organisationen arrangerer affaldsindsamlinger og opfordrer alle til at ændre de dårlige vaner. Cigaretskod indeholder plastik, som er et meget holdbart materiale. Derfor forsvinder et cigaretskod ikke bare, når det efterlades i naturen. Det nedbrydes til bittesmå stykker mikroplast, som bliver i naturen. Ifølge LEA bliver der dagligt smidt omkring otte millioner cigaretskod på gaderne og i naturen. Denne forureningskilde er én blandt mange, som LEA vil til livs. Organisationen arrangerer affaldsindsamlinger og opfordrer alle til at ændre de dårlige vaner. "Det handler om at føle magt i stedet for afmagt. At man kan starte i det små og skabe ringe i vandet. Der var en mand, som en dag sagde, hvorfor giver du ikke bare op, hvortil jeg svarede - hvem er det, der skal give op?

Hver eneste indsamling er en lille bevægelse, " siger Erika Boenæs.

"Vi vil gerne have folk involveret og gjort dem bevidste om udfordringen med skrald i naturen. Vi kunne blive ved med at samle skrald i al evighed, men ved at forsøge at aktivere og involvere folk på en sjov og positiv måde og herigennem ændre hensynsløse folks adfærd, håber vi på en dag at blive arbejdsløse" siger Lea Gram.

Et halvt ton affald I forbindelse med World Cleanup Day den 21. september sidste år havde LEA for andet år i træk organiseret en indsamling fem forskellige steder i kommunen i samarbejde med Gentofte Kommune, Grøn Guide og Vangedes Venner.

343 deltagere fik samlet 518 kg. affald. Forud for indsamlingen havde medlemmerne i LEA hængt plakater op i stort set alle supermarkeder, butikker, sportsklubber og gymnasier i Gentofte.

"Vi synes, at affaldsindsamling og sortering burde være en del af pensum på alle skoler og på alle alderstrin, så alle børn får et andet forhold til at smide affald i naturen," fortæller Lea Gram.

Hun har også taget kontakt til kommunens skoler og gymnasier, fordi hun netop synes, at de unge skal involveres mere og anerkendes, hvis de gør en indsats.

Blandet andet derfor stiftede de prisen Young Environmental Ambassadors Award, der skal gives til de skoleelever i Gentofte, der aktivt går ind i miljø- og klimakampen. De miljøbevidste elever skal fremhæves og roses for deres indsats og for at inspirere andre til at tage ansvar.

Foreløbigt er der god grund til at fremhæve Alexandra og Arianne for deres indsats på Gentofte Station.

Lørdag kan du være med til at samle skrald 'People Power Cleanup Walk' den 13. juni kl. 10-13. Ved de to affalds-møde-stationer på Gentofte Torv & Charlottenlund Station vil der være mulighed for at låne en gribetang, så længe lager haves, og få udleveret poser og handsker og efterfølgende få vejet sine poser med skrald.

relaterede links

relaterede artikler

DEBAT: Flaskekaos og asocial adfærd 10. juni 2020 kl. 14:02