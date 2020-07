Håbet er, at plakaterne med Alexandra, der rydder op, lige får rygerne til at tænke sig om en ekstra gang inden de skodder deres cigaret på fortovet og efterlader den der.

9-årig blev træt af klamme cigaretskod

Alexandra Boenæs vil have tankeløse borgere til at tænke sig om

Husker du 9-årige Alexandra Boenæs, der havde sat sig for at rydde op på Gentofte Station, som hun syntes flød med skrald og cigaretskod? I halvanden måned har hun nu en gang om ugen iført sig handsker og affaldssæk for at drage mod Gentofte Station for at rydde op. Ofte i selskab med sin søster Arianna på 11 år eller som på billederne en veninde.