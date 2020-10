Se billedserie Amalie (tv.) og Iben har ikke fået meget sojaplante til at gro, men har nu i stedet kastet sig over, hvordan man bygger en robot til automatisk vanding. Foto: Jesper Bjørn Larsen

8.a skulle knække hungersnøden i rullende laboratorium

Kildegård Privatskole fik mandag besøg af det topavancerede mobile laboratorium LIFE Mobil Lab

07. oktober 2020

Verdens befolkning vokser og vokser, men der bliver ikke mere landbrugsareal til at dyrke fødevarer på. Så hvordan skaffer vi mad nok til alle på en bæredygtig måde?

Den nød - som hele verden arbejder på at knække - har i de seneste fem uger ligget på bordet foran 8.a på Kildegård Privatskole i undervisningsforløbet WeGrow, der mandag kulminerede med et besøg af LIFE Mobil Lab, et rullende laboratorium.

"Eleverne har i fem uger arbejdet med at dyrke deres egne sojaplanter. I dag skal de analysere på dem, bl.a. ved at se på bakterievæksten. Og så skal de lære at lave et automatisk vandingsanlæg," fortæller Kenneth Rønholt, kommunikationskonsulent i LIFE, der er støttet af Novo Nordisk Fonden.

LIFE er et nyt undervisningsinitiativ, der har til formål at styrke danske børn og unges viden om og fascination for naturvidenskab. Projektet tilbyder grundskoler gratis undervisningsforløb - kaldet LIFE Forløb - hvor elever arbejder undersøgende med problemstillinger, der understøtter FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. I WeGrow er fokus på verdensmål nr. 2 om at stoppe sult.

Eleverne sidder i forskellige klynger i lastbilen og virker ret optagede af projektet, da Villabyerne kigger forbi. Naturfagslærer Morten K. Hegelund er da også glad for den her chance:

"Det giver helt klart noget variation i undervisningen. At sidde med det selv, giver bare en wow-effekt. Og så er det godt for eleverne, at de arbejder med reelle problemstillinger, som forskere og virksomheder også arbejder med, det gør det mere virkeligt," siger han.

I WeGrow skal eleverne undersøge, hvordan naturlige mikroorganismer og sensorteknologi kan bruges til at give planter bedre vækstbetingelser.

Magnus sidder med en flot sojaplante foran sig. Nu skal han sætte en sensor i jorden og måle plantens temperatur, fugtighed og rodnettets indhold.

"Jeg kan mærke, at naturfag ikke rigtigt er mig, men det er helt klart mere spændende at sidde med det selv end at læse om det i en bog. På den måde er det et fedt initiativ," siger han.

Amalie og Iben har desværre kun en potte med jord foran sig. Projekt sojaplante lykkedes ikke, så de har lært på den hårde måde, at naturen ikke bare er en lige linje.

"Det er nok, fordi vi kom til at tabe den," smiler Amalie. "Men vi har lært, hvordan man kan bruge recobia-bakterien til at få mere ud af sine planter,"tilføjer Iben.

Deres opgave er nu at forsøge at skabe en slags robot, der kan fungere som automatisk vandingssystem.

Pilotprojektet med Kildegård Privatskole er afgørende for, at andre skoleklasser fra næste år kan få glæde af samme undervisningsforløb.

"Alle undervisningsforløb fra LIFE udvikles i samarbejde med virksomheder og testes grundigt sammen med elever og lærere for at sikre, at de passer ind i skolens rammer - og at kvaliteten er i top. Vi er utrolig glade for alle de input, vi får fra eleverne og lærerne her på Kildegård Privatskole, som hjælper os med at afprøve, kvalificere og finpudse vores undervisning i LIFE Mobil Lab. Det bidrager til, at andre skoleklasser rundt om i landet kan få glæde af vores undervisningsforløb," siger Christine Antorini, der er direktør i LIFE.

Hvad er LIFE?

LIFE er et nyt landsdækkende undervisningsinitiativ, der har til formål at styrke børn og unges viden om og fascination for naturvidenskab. LIFE tilbyder gratis undervisningsforløb - kaldet LIFE Forløb - hvor elever arbejder undersøgende med samfundsudfordringer, der understøtter FN's verdensmål.

LIFE er ved at udvikle fem laboratorielastbiler, som kan besøge skoler i hele Danmark. LIFE forventer at åbne for booking af det første LIFE Mobil Lab senere i år, så skoler kan få besøg af laboratorielastbilen fra januar 2021. Alt fra LIFE stilles gratis til rådighed til skoler.

LIFE står for Læring, Idéer, Fascination og Eksperimenter. Initiativet er støttet af Novo Nordisk Fonden.