87-årig udsat for tricktyveri

Gentofte Onsdag formiddag klokken 10.20 var to tricktyve på spil på Jægersborgvej. Her fulgte de efter en 87-årig kvinde ind i en opgang, hvor de viste hende en brochure til en fysioterapeut og bad om hjælp til at finde derhen. Kvinden sagde, at hun ikke kunne hjælpe dem og umiddelbart efter, at de to havde forladt opgangen, opdagede den 87-årige, at hendes pung fra stjålet.